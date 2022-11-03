В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход

В День народного единства и день празднования Казанской иконы Божией Матери, четвертого ноября, на территории строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске пройдет общегородской молебен о воинстве и народе. Возглавит его митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В Магнитогорске состоится общегородской крестный ход в поддержку российских воинов.

Как сообщили в Челябинской епархии, за богослужением будут возноситься молитвы о властях, воинстве и народе Богохранимого Отечества нашего.

В Богослужении примут участие священнослужители и прихожане всех городских приходов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организаций.

«Для нашего календаря четвертое ноября по новому стилю - священная дата, – рассказал секретарь Челябинской епархии, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Игорь Шестаков. – В этот день празднуется память Казанской иконы Божией Матери».

День народного единства был установлен как государственный праздник в 2005 году в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Победа была одержана благодаря единению русского общества. Праздник был приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери, которая была знаменем народного ополчения во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским.

«Поляки и литовцы, захватившие московский Кремль, творили беззакония. Силы ополчения, среди которых был не только Нижний Новгород, но и Казань, и Чебоксары, даже уральское Верхотурье – русские, татары, финно-угорские народы, несли с собой эту икону. Навстречу им из Кремля с Владимирской иконой Божией Матери вышел крестный ход, во главе которого был Элассонский митрополит Арсений, грек – может быть поэтому поляки не осмелились поступить с ним, как с патриархом Ермогеном. Встретились два чудотворных образа – встретились освободители и спасённые. Кремль был освобождён, хотя борьба ещё продолжалась потом шесть долгих лет, несмотря на избрание на царство Михаила Романова, - напомнил Игорь Шестаков и подчеркнул. - Для верующих этот день – праздник, освящённый Пречистой Девой, ведь Русь, по выражению святого Андрея Боголюбского, есть Дом Пресвятой Богородицы».

В 2015 году в Челябинске впервые состоялся общегородской крестный ход с Казанской иконой. Протоиерей Игорь Шестаков также рассказал о том, что в первые за 108 лет – после Первой мировой войны – русское духовенство сегодня вновь в рядах армии, как и имамы, и ламы.

Молебен начнется в 12 часов на территории кафедрального собора Рождества Христова Челябинск, (улица Салавата Юлаева, 44).

В Магнитогорске четвертого ноября тысячи верующих пройдут крестным ходом протяженностью восемь километров. «Сегодня, в дни проведения специальной военной операции, когда Россия вновь борется за свой суверенитет и свои вековые ценности мы призваны являть миру свое единство», - подчеркивают в Магнитогорской епархии.

В праздничном шествии примут участие прихожане городских храмов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организации.

Крестный ход начнется после Божественной литургии от Кафедрального собора Вознесения Христова и пройдет уже известным магнитогорцам маршрутом: ул. Вознесенская, Советской Армии, пр. Карла Маркса и ул. Комсомольская. Шествие завершится в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского, Чудотворца, где священнослужители совершат молебное пение о русском воинстве. Начало богослужения в Кафедральном соборе – в восемь часов 30 минут. Начало шествия в 11 часов.