06.10.2023
В Челябинске временно изменилась конечная остановка автобусного маршрута №9
05.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 октября (18+)
05.10.2023
Челябинская область вошла в ТОП «Золотой осени» России
05.10.2023
В исправительных учреждениях Челябинской области отметили День учителя
05.10.2023
Исторический музей Южного Урала принимает участие в выставке о казачестве в Гнесинке
05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов
06.10.2023
Герою СВО в Челябинске торжественно вручили медаль Жукова
03.10.2023
Ветеран челябинского СОБР передал гуманитарную помощь участникам СВО
03.10.2023
Юрий Гагарин: «Поставщики «Абрамсов» готовят украинских танкистов к роли смертников»
26.09.2023
Защитники Новороссии ждут в своих рядах настоящих мужиков с Южного Урала
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023