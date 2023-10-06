Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов

Челябинская область отравила на передовую медицинскую кровать и медикаменты для бойцов шестого танкового полка, сообщает региональное отделение Народного фронта.

«Благодаря ортопедическому матрасу восстановление бойцов будет проходить наиболее комфортно, а медицинскому персоналу - облегчать уход за ранеными», - отмечают представители президентского движения в Челябинской области.

Военные врачи поблагодарили жителей региона за неоценимую помощь в это не простое для бойцов время: медицинские препараты и оборудование всегда нужны на фронте.

Народный фронт ждет всех неравнодушных южноуральцев, желающих помочь нашим солдатам, в своем челябинском офисе на улице Цвиллинга, 20.