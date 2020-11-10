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Челябинская область показала максимальный прирост рождаемости за сентябрь

Общество
Сегодня, 11:59
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Челябинская область вошла в список субъектов, показавших максимальный прирост рождаемости по данным Росстата за сентябрь 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве здравоохранения области, в сентябре 2020 года родилось на 329 младенцев больше, чем в сентябре 2019 года. Прирост составил 12,4%.

По мнению министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова, такой прирост населения закономерен, ведь в нашем регионе большое внимание уделяется как социальным программам, так и работе акушерско-гинекологической службы.

«Вне зависимости от эпидемиологической ситуации в Челябинской области не останавливалось оказание экстренной и плановой помощи беременным. Женские консультации работают в плановом порядке, всех рожениц принимают и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Хорошо в нашем регионе реализуется программа ЭКО, дает неплохие результаты и высокий процент наступления беременности», - подчеркнул глава минздрава.

В период пандемии несколько родильных домов пришлось перепрофилировать под ковидные госпиталя (в частности, в Коркино и в Златоусте). Но при этом основные крупные роддома продолжают работать в полном объеме.

«Это были запланированные шаги и на работу акушерско-гинекологической службы не повлияли. Работа службы всегда находится под особым вниманием Министерства здравоохранения и постоянно контролируется главными акушер-гинекологом и неонатологом региона», - подчеркнул Юрий Алексеев.

Министр подчеркнул, в регионе на полную мощность работает современный и хорошо оснащённый областной перинатальный центр, где врачи оказывают помощь пациенткам при любых сложных случаях: акушерские патологии, преждевременные роды, недоношенные дети, проблемы внутриутробного развития, врожденные пороки.

«Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи детям, родившимся преждевременно, особенно с экстремально низкой массой тела, - отметил Юрий Семенов. - Ну и, безусловно, благодаря социальной поддержке регионального и федерального правительства, выплатам и пособиям – итоговый результат мы видим в приросте новыми южноуральцами».

По данным Челябинстстата, число родившихся южноуральцев за девять месяцев 2020 года сократилось на 4,2%. За январь-сентябрь 2020 года в Челябинской области родилось 24 тысячи 800 младенцев, за аналогичный период 2019 года – 25 тысяч 892 малыша (на 1092 ребенка меньше).

 

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