Челябинская область полностью выполнила весенний призыв 2021 года

Челябинская область полностью выполнила государственное задание по весеннему призыву 2021-го года, который стартовал первого апреля и официально завершается 15-го июля.

В части и соединения российской армии было отправлено в общей сложности свыше трех тысяч 300 южноуральцев. Основная часть ребят в весеннюю кампанию текущего года приступила к несению службы в сухопутных войсках.

«Призыв выполнен на сто процентов, в установленные сроки и с надлежащим качеством», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате региона.

Последняя отправка весеннего призыва состоялась девятого июля. За три дня до этого, шестого июля, Челябинская область отправила третий по счету эшелон – 138 ребят сели в поезд, который повез их на Дальний Восток.

Отправки южноуральцев проводились с соблюдением всех мер предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Транспорт, доставлявший призывников к местам службы, проходил соответствующую обработку.

Весенняя призывная компания 2021-года в Челябинской области прошла, как и две предыдущие, под знаком защиты от коронавируса. В регионе продолжилась начатая весной 2020-го года реализация комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности будущих солдат российской армии.

«Мы не имеем права рисковать здоровьем наших новобранцев», - заявлял в начале весеннего призыва текущего года военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров.

Все призывные пункты в муниципальных образованиях региона и областной сборный пункт «Челябинск-Южный» (под Копейском) были в полном объеме обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Также на всех призывных пунктах оборудовали барьерные рубежи с постами термометрии, организовывали регулярные проветривание и обработка помещений.

Сотрудники военкоматов, которые напрямую контактировали с призывниками, до начала кампании прошли вакцинацию от коронавируса или же имели антитела.

Всех призывников перед отправкой в армию в обязательном порядке тестировали на наличие коронавируса - в армию отправляли только здоровых ребят.

На весь путь следования новобранцев в полном объеме обеспечивали масками и дезинфицирующими средствами, как и их сопровождающих, которые тоже проходили тестирование на ковид.