Челябинская область отправила последний эшелон весеннего призыва

Челябинская область сегодня, шестого июля, отправила третий за весенний призыв воинский эшелон.

В два часа дня 138 южноуральцев отправились на поезде в далекое путешествие – ребятам предстоит служба в войсках Дальневосточного федерального округа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате региона, это была предпоследняя отправка весенней кампании 2021-го года и последний эшелон данного призыва.

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По состоянию на шестое июля, Челябинская область направила в войска российской армии более 2900 человек. На сегодняшний день план весеннего призыва выполнен на 90 процентов. Последняя отправка южноуральцев в воинские части страны запланирована на девятое июля.

Напомним, первый эшелон ушел из Челябинска 27-го июня. Более ста призывников, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части на северо-западе России. Отправка второго эшелона (около 130-ти человек) состоялась второго июля - в войска Восточного военного округа.

Отправки южноуральцев проводятся с соблюдением всех мер предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Транспорт, доставляющий призывников к местам службы, проходит соответствующую обработку.

Дезинфекционные команды, оснащенные новейшими авторазливочными станциями и индивидуальными дезинфекционными комплектами, проводят обеззараживание перрона, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.