Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи

Челябинская область получила 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Все машины - отечественного производства. Транспортные средства поступили в регион согласно указу президента.

Как сообщает минздрав региона, часть машин останется в Челябинске, остальные уедут в малые населённые пункты, в том числе село Кизильское, Кунашак, Уйское и другие. Один полученный реанимобиль отправился в Чебаркуль.

«В распоряжение «Территориального центра медицины катастроф Челябинской области» поступили 11 автомобилей ГАЗ и шесть автомобилей авто «УАЗ» на базе «Патриота», - рассказал замначальника управления - начальник отдела имущественных отношений минздрава региона Павел Пастухов. По его словам, автопарк обновляется ежегодно, в плановом порядке.

ГАЗели собраны на заводе в Нижнем Новгороде, УАЗы - в Ульяновске. Каждая машина полностью укомплектована в соответствии со стандартами. Реанимобиль также укомплектован средствами для реанимации - кислород в баллонах, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и другим необходимым.

Также в 2022 году для медицинских организаций региона приобретены 117 единиц легковых автомобилей - «Ларгусы», «Гранты» и «Нивы» - в рамках реализации мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области», пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона. В начале июля 58 новых автомобилей отправились в 18 муниципалитетов области.

Кроме того, в 2022 году минздрав региона закупил два санитарных автомобиля марки УАЗ 396295 в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений».

Также в 2022 году в рамках оказанной благотворительной помощи служба скорой медицинской помощи региона пополнилась новыми 24 автомобилями, укомплектованными медицинским оборудованием.

На 2023-2024 годы в область запланирована поставка дополнительно 111 легковых автомобилей.

Напомним, в рамках исполнения поручения президента в 2022 году из федерального бюджета было выделено шесть миллиардов рублей на закупку и поставку в регионы одной тысячи 254 машин скорой помощи. В ноябре было принято решение о выделении дополнительных средств на закупку 900 скорых от российских автопроизводителей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Скорые из этой партии и поступили сегодня в регион.