01.12.2022
О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума
01.12.2022
Два полицейских из Челябинска отстранены от службы
01.12.2022
Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут
01.12.2022
Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района
01.12.2022
В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
17.11.2022
До конца года в Челябинскую область поступит 16 новых скорых и один реанимобиль
25.10.2022
Минздрав передал в Чебаркульскую дивизию 12 медицинских УАЗов
06.09.2022
Жители Кассельского пожаловались Текслеру на планы по закрытию станции скорой помощи в их поселке
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022