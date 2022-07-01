Медики 18 муниципалитетов Челябинской области отправятся к пациентам на новых автомобилях

Медицинские организации Челябинской области получат 58 новых легковых автомобилей -«Ларгусы», «Гранты» и «Нивы». Авто предназначены для оказания неотложной медицинской помощи, выезда медбригад к пациентам на дом, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Сегодня новые машины отправятся в 18 муниципальных образований региона. Наибольшее количество автомобилей будет передано в Еманжелинский, Ашинский, Катав-Ивановский, Каслинский, Кизильский, Октябрьский, Троицкий, Кунашакский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский и Агаповский муниципальные районы. Эти муниципалитеты получат от пяти до 10 машин.

Перед отправкой машины осмотрел губернатор Алексей Текслер.

«За последние годы порядка 400 автомобилей медпомощи мы обновили. В первую очередь, это автомобили скорой помощи, реанимобили. Сейчас активно занялись автомобилями неотложной помощи», - отметил глава региона.

И.о. министра здравоохранения Агата Ткачева пояснила, при выборе муниципалитета акцент делается на территории с населением менее 50 тысяч человек. Здесь поэтапно проводят дооснащение как медицинским транспортом, так и новым оборудованием.

«Важно, что автомобили в хорошей комплектации, с зимней резиной, водители отмечают комфортность. Почти каждый муниципалитет получит необходимую технику», – подчеркнул Алексей Текслер.

Всего в 2022 году регион приобретет 117 автомобилей в рамках президентской программы модернизации первичного звена. Первая партия отправится сегодня в города и районы области.

«До конца года в регион поступят еще 22 автомобиля, которые также отправятся в районные и городские больницы», - отметила Ткачева.

Губернатор побеседовал главными врачами, с водителями.

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«Сегодня мы получаем два автомобиля «Лада Гранта», эти машины у нас долгожданные, они позволят обновить автопарк не только районного центра, но и на периферии района, - рассказала Ольга Анцупова, главный врач районной больницы с. Октябрьское. - Машины пойдут на нужды неотложной помощи, также на них будет осуществляться доставка пациентов в районную больницу: прохождение диспансеризации, профилактических осмотров, флюорографии, маммографическое исследования. Мы их очень ждём и очень рады».

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Как отметил Алексей Текслер, на сегодня в медицинских организациях области опока остается потребность в новых автомобилях, особенно в части неотложек. «Поэтому эту работу будем обязательно продолжать, как и реализацию всех ранее намеченных планов по здравоохранению и по программе развития первичного звена», - подчеркнул Текслер.

В 2022 году предусмотрено строительство девяти медицинских объектов, в первую очередь, ФАПов, и капитальный ремонт 117 объектов по всему региону.