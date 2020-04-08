Челябинская область получила дополнительные трансферты и уточнила расходы

Челябинская область получила из федерального бюджета дополнительные трансферты в размере 396,1 миллиона рублей. Кроме того, уточнены отдельные направления расходов региональной казны.

Соответствующие поправки в главный финансовый документ были утверждены на внеочередном заседании регионального парламента.

Как сообщил министр финансов области Андрей Пшеницын, из федеральных поступлений 365,8 миллиона рублей предусмотрено на мероприятия по содействию развитию инфраструктуры Челябинска, 30,3 миллиона рублей - на модернизацию муниципальных детских школ искусств.

Кроме того, законопроектом учтены неиспользованные в 2019 году остатки средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 67,4 миллиона рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«Одновременно законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий», - отметил глава минфина.

Планируется направить 96 миллионов рублей на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. Еще 50 миллионов рублей получат муниципалитеты на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья.

Златоуст получит еще 13 миллионов рублей, чтобы выполнить проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт Айского водохранилища.

Троицкому району выделили субсидию в размере 11,69 миллиона рублей на переселение граждан из непригодного для проживания жилья.

С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета на 2020 год по доходам составят 181 миллиард 720 миллионов рублей, по расходам - 203 миллиарда 725,6 миллиона рублей. Дефицит остается прежним - 22 миллиарда 5,6 миллиона рублей.