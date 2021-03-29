Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В каждой дозе – два компонента, которые ставятся с промежутком в 21 день.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения области, в область пришло 17 тысяч 600 доз вакцины от COVID-19. До этого регион получил 123 тысячи единиц препарата.

Таким образом, на сегодня в регион поступило 140 тысяч 692 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). В регионе ожидают новую партию.

«Видим, что динамика поступления вакцины наметилась, мы начнем более активную кампанию по вакцинации, считаю это принципиальным», - заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что основной упор в вакцинации от ковида делается на граждан старшего возраста (60+).

Записаться на прививку можно в режиме онлайн в любое удобное время на портале Госуслуги» или, позвонив в поликлинику, к которой житель прикреплен.

На сегодня в области работает более 115 пунктов вакцинирования в 63 медицинских учреждениях, где можно поставить прививку от коронавируса. Кроме того, вторую субботу подряд южноуральцы могут поставить прививку от ковида в торгово-развлекательных комплексах. Привиться на рабочих местах могут сотрудники компаний, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.

«Вместе с увеличением поставок вакцины планируем увеличить в два раза количество мест, где можно поставить прививку», – отметил Алексей Текслер.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как лучше подготовиться к вакцинации, какие есть противопоказания, какие могут быть последствия после прививки и можно ли поставить только один компонент препарата. Кроме того, жителям пояснили, заразен ли человек в первые недели после прививки и нужно ли опасаться общения с ним.