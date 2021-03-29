29.03.2021
В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду
29.03.2021
Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи
29.03.2021
В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой
29.03.2021
Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске
29.03.2021
Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска
29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
29.03.2021
В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду
29.03.2021
Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
29.03.2021
Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
29.03.2021
Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
26.03.2021
Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
26.03.2021
Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
25.03.2021