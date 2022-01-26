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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.01.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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25.01.2022

«Отмеряющие время»: в Историческом музее Южного Урала открылась выставка часов
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Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами

Челябинская область завершила работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между регионом и соседними субъектами Российской Федерации.

Как сообщает Кадастровая палата региона, в 2018 году были внесены сведения о границах с Оренбургской и Курганской областями (протяженность 210 и 532,5 километра соответственно).

В 2020 году были узаконены границы со Свердловской областью (протяженность 352 километра), в конце 2021 года - с Республикой Башкортостан (их протяженность  одна тысяча 447 километра).

«Данные о внесении в реестр недвижимости сведений о границах субъекта являются одним из показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности региона, - комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Воронина. - Установление точных координат границ между субъектами РФ позволяет минимизировать территориальные и земельные споры. Кроме того, способствует более эффективному управлению земельными ресурсами, планированию доходов бюджетов всех уровней в части обеспечения поступления выплат по земельному налогу и арендной плате».

Как уже сообщало агентство, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от восьмого января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от шестого февраля 1943 года.

На сегодня в Уставе прописано, что границы определяются официальными документами, но конкретизировано какими. Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.

Границы между Челябинской областью и Казахстаном закрепляются международными договорами и федеральными законами. Для закрепления границ с другими сопредельными территориями заключаются соглашения.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В отношении экс-заместителя главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексея Неве
26.01.2022

Экс-заместитель главврача ОКБ №3 снова пойдет под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Российской Федерации изменились правила выдачи субсидий и компенсаций на оплату жилья и коммуна
ЖКХ
ЖКХ
26.01.2022

Изменились правила выдачи жилищных субсидий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сборная России победно начала новый сезон в Мировой лиге женского водного поло. В своем первом ма
26.01.2022

Сборная России по водному поло с «уралочками» из Златоуста разгромила Италию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке министерства имущест
26.01.2022

КСП Челябинской области проверит минимущества

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В январе 2022 года по итогам проверок Контрольно-счетной палатой Челябинской области администраци
26.01.2022

Возбуждены уголовные дела по итогам проверок КСП в Магнитогорске и Ашинском районе
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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