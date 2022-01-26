Челябинская область узаконила свои границы с соседними регионами

Челябинская область завершила работу по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между регионом и соседними субъектами Российской Федерации.

Как сообщает Кадастровая палата региона, в 2018 году были внесены сведения о границах с Оренбургской и Курганской областями (протяженность 210 и 532,5 километра соответственно).

В 2020 году были узаконены границы со Свердловской областью (протяженность 352 километра), в конце 2021 года - с Республикой Башкортостан (их протяженность одна тысяча 447 километра).

«Данные о внесении в реестр недвижимости сведений о границах субъекта являются одним из показателей национального рейтинга инвестиционной привлекательности региона, - комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Ирина Воронина. - Установление точных координат границ между субъектами РФ позволяет минимизировать территориальные и земельные споры. Кроме того, способствует более эффективному управлению земельными ресурсами, планированию доходов бюджетов всех уровней в части обеспечения поступления выплат по земельному налогу и арендной плате».

Как уже сообщало агентство, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от восьмого января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от шестого февраля 1943 года.

На сегодня в Уставе прописано, что границы определяются официальными документами, но конкретизировано какими. Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.

Границы между Челябинской областью и Казахстаном закрепляются международными договорами и федеральными законами. Для закрепления границ с другими сопредельными территориями заключаются соглашения.