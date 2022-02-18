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18.02.2022

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животные
Алексей Текслер
Челябинск
Общество
18.02.2022 15:32

Челябинская область внесет предложения по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными

Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера подготовило инициативы по изменению федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

«Численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой», - заявил министр сельского хозяйства Южного Урала Алексей Кобылин.

Он подчеркнул, что нынешнее федеральное законодательство несовершенно. Закон принят без учета климатических особенностей территорий, видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях.

«Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых в соответствии с законом возвращают в прежнюю среду, вновь оказываются в стае. А стая – это еще большая опасность!», - отметил Алексей Кобылин.

Он озвучил позицию регионального минсельхоза: закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно являться причиной их потенциальной опасности для людей.

«Запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс», - сказал Кобылин (как именно должна контролироваться популяция животных, по мнению министра сельского хозяйства региона, не уточняется; хочется верить, что областные власти не предложат на федеральном уровне возвращение отстрела безнадзорных собак, а вот как следует наказывать людей, которые плодят домашних животных и потом выбрасывают щенков на улицу, очень даже не мешало бы; наказывать тех, кто сначала приручил, а потом выгнал из дома).

Отметим, сегодня в Челябинской области настоящая истерия, связанная с бездомными животными. Последней каплей стала ситуация в Коркино, когда стая собак напала на девочку и серьезно ее покалечила. После этого местные власти заключили дополнительный контракт на отлов, и сейчас коркинцы говорят, что все собаки, в том числе ласковые, доверчивые, всеми любимые, с бирками на ушах, куда-то подевались.

Сейчас в обществе очень сильно чувствуются крайне полярные настроения: любители животных боятся, что четвероногих перебьют, и продолжают их подкармливать (кстати, сытая собака куда менее опасна для человека, чем голодная), их оппоненты, называя таких людей «зоошизами», призывают животных травить, отстреливать и так далее.

Агрессивно настроенные южноуральцы (не только жители Коркино, но и других муниципалитетов, например, Златоуста, где очень много высказываний на тему истребления животных) вовсю пишут в социальных сетях о своей готовности травить собак, придерживающиеся аналогичной точки зрения граждане выражают с ними солидарность, а это, на взгляд автора статьи, является проявлениями куда большей жестокости, чем проявляют звери, сбивающиеся в стаи.

Очень жалко подвергающихся нападению животных детей, которые вместе с вредом здоровью получат искалеченную (возможно, на всю жизнь) психику, очень хорошо понятны чувства их родителей. Очень жалко животных, которым, как оказывается, вообще нет места на нашей планете. В Российской Федерации точно. Они всем мешают, никто не хочет уделить им действительно серьезное внимание: например, профинансировать строительство полноценных приютов, в которых собаки жили бы до момента пристройства (те животные, кому хозяев бы не нашлось, - пожизненно), где за ними ухаживали бы работники на зарплате, с территорией для прогулок. Животные – такие же жители планеты Земля, как и люди, но люди, обладающие разумом, зачастую хуже зверей.

Смысл – не в том, что животных нужно истреблять, потому что они нападают на детей. Смысл в том, чтобы всем было хорошо, чтобы люди и собаки могли мирно сосуществовать на Земле, а для этого нужна политическая воля, для этого нужны серьезные финансовые средства, взвешенный подход, грамотные, продуманные до мелочей решения сильных мира сего.

Подчеркну, среди людей тоже есть убийцы, насильники, педофилы, но из-за нападений конкретных граждан на других представителей своего вида (и тем более после зверских нападений на животных) никто – по понятным причинам - не призывает истребить весь род человеческий.

Вывод: в том, что происходит сегодня в России, в нападениях животных на детей, виноваты мы сами – люди, которые не хотят ничего решать и ничего менять.

Автор: Евгения Александрова
животные
Алексей Текслер
Челябинск
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Сегодня, 18 февраля, сотрудники ФСБ доставили на допрос в региональное следственное управление СК
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Школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорского городского округа (Челябинская обл
18.02.2022

Школы Магнитогорска возвращаются к обычному формату обучения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области откорректируют административно-территориальное устройство региона - вместо
18.02.2022

В Челябинской области изменят административно-территориальное устройство
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.02.2022

В министерстве здравоохранения Челябинской области проходят обыски
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинским антимонопольщикам не понравилась реклама спа-салона

16.02.2022 16:42

На ЮУЖД изменят расписание электричек на 23 февраля

16.02.2022 16:30

В Минобороны РФ сообщили о завершении учений в Крыму

16.02.2022 16:30

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады

16.02.2022 16:29

Для водителей введут новые штрафы: выбрасывать мусор из авто станет накладно

16.02.2022 16:28

В Челябинской области развернуто более 4,3 тысячи коек для лечения пациентов с ковидом

16.02.2022 16:16

Скоков встретился с сенатором Российской Федерации от Челябинской области

16.02.2022 16:02

ММК получил престижную награду за «завоевание» TikTokа

16.02.2022 15:54

Скоков поручил разобраться с депортацией мужчины на Украину

16.02.2022 15:50

В Челябинской области семьи с детьми, болеющими целиакией, будут получать спецпособие

16.02.2022 15:27

На Николу Студеного в Челябинской области морозов не обещают

16.02.2022 14:50

Скоков: Нужно поощрять сотрудников полиции, достигших высоких результатов

16.02.2022 14:46

ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

16.02.2022 14:45

В Челябинской области еще на четверть сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ

16.02.2022 14:40

Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам

16.02.2022 14:01

В Челябинской области лишь в 2,17% взятых в январе проб воздуха выявлено превышение ПДК

16.02.2022 13:52

Определились даты матчей ватерпольной Евролиги с участием «Динамо-Уралочки»

16.02.2022 13:51

Форум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту соберут на Южном Урале медиазвезд из шести регионов

16.02.2022 13:22

Прокуратура проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Коркино

16.02.2022 12:51

В Челябинской области число заболевших омикрон-штаммом ковида выросло в 1,5 раза

16.02.2022 12:31

Житель Травников нашел на своем гараже тротиловую шашку и патроны

16.02.2022 12:27

УФСБ России по Челябинской области – 88 лет

16.02.2022 12:15

Организаторы несанкционированных митингов за Навального в Челябинске выплатят полиции более 1,7 миллиона рублей

16.02.2022 11:40

На ЮУЖД начал работу колл-центр для приема заявок от ветеранов магистрали на оказание волонтерской помощи 

16.02.2022 11:34

В Челябинской области снижается суточное число заболевших ковидом южноуральцев

16.02.2022 11:22

В 2022 году Миасс получит пять новых троллейбусов и 12 автобусов