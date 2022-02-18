Челябинская область внесет предложения по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными

Министерство сельского хозяйства Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера подготовило инициативы по изменению федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

«Численность животных, особенно в территориях, где суровые холодные зимы, должна быль регулируемой», - заявил министр сельского хозяйства Южного Урала Алексей Кобылин.

Он подчеркнул, что нынешнее федеральное законодательство несовершенно. Закон принят без учета климатических особенностей территорий, видовых особенностей поведения животных в экстремальных условиях.

«Собаки и кошки рассматриваются законом одинаково, хотя собаки намного опаснее. Это стайные животные. Даже стерилизованные, кастрированные собаки, которых в соответствии с законом возвращают в прежнюю среду, вновь оказываются в стае. А стая – это еще большая опасность!», - отметил Алексей Кобылин.

Он озвучил позицию регионального минсельхоза: закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно являться причиной их потенциальной опасности для людей.

«Запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс», - сказал Кобылин (как именно должна контролироваться популяция животных, по мнению министра сельского хозяйства региона, не уточняется; хочется верить, что областные власти не предложат на федеральном уровне возвращение отстрела безнадзорных собак, а вот как следует наказывать людей, которые плодят домашних животных и потом выбрасывают щенков на улицу, очень даже не мешало бы; наказывать тех, кто сначала приручил, а потом выгнал из дома).

Отметим, сегодня в Челябинской области настоящая истерия, связанная с бездомными животными. Последней каплей стала ситуация в Коркино, когда стая собак напала на девочку и серьезно ее покалечила. После этого местные власти заключили дополнительный контракт на отлов, и сейчас коркинцы говорят, что все собаки, в том числе ласковые, доверчивые, всеми любимые, с бирками на ушах, куда-то подевались.

Сейчас в обществе очень сильно чувствуются крайне полярные настроения: любители животных боятся, что четвероногих перебьют, и продолжают их подкармливать (кстати, сытая собака куда менее опасна для человека, чем голодная), их оппоненты, называя таких людей «зоошизами», призывают животных травить, отстреливать и так далее.

Агрессивно настроенные южноуральцы (не только жители Коркино, но и других муниципалитетов, например, Златоуста, где очень много высказываний на тему истребления животных) вовсю пишут в социальных сетях о своей готовности травить собак, придерживающиеся аналогичной точки зрения граждане выражают с ними солидарность, а это, на взгляд автора статьи, является проявлениями куда большей жестокости, чем проявляют звери, сбивающиеся в стаи.

Очень жалко подвергающихся нападению животных детей, которые вместе с вредом здоровью получат искалеченную (возможно, на всю жизнь) психику, очень хорошо понятны чувства их родителей. Очень жалко животных, которым, как оказывается, вообще нет места на нашей планете. В Российской Федерации точно. Они всем мешают, никто не хочет уделить им действительно серьезное внимание: например, профинансировать строительство полноценных приютов, в которых собаки жили бы до момента пристройства (те животные, кому хозяев бы не нашлось, - пожизненно), где за ними ухаживали бы работники на зарплате, с территорией для прогулок. Животные – такие же жители планеты Земля, как и люди, но люди, обладающие разумом, зачастую хуже зверей.

Смысл – не в том, что животных нужно истреблять, потому что они нападают на детей. Смысл в том, чтобы всем было хорошо, чтобы люди и собаки могли мирно сосуществовать на Земле, а для этого нужна политическая воля, для этого нужны серьезные финансовые средства, взвешенный подход, грамотные, продуманные до мелочей решения сильных мира сего.

Подчеркну, среди людей тоже есть убийцы, насильники, педофилы, но из-за нападений конкретных граждан на других представителей своего вида (и тем более после зверских нападений на животных) никто – по понятным причинам - не призывает истребить весь род человеческий.

Вывод: в том, что происходит сегодня в России, в нападениях животных на детей, виноваты мы сами – люди, которые не хотят ничего решать и ничего менять.