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Челябинская область выбрала практически всю квоту по программе «Земский учитель»

В Челябинской области осталась лишь одна незакрытая вакансия педагога из предоставленной региону в этом году квоты по программе «Земский учитель».

Программа поддержки педагогов в небольших населенных пунктах «Земский учитель» начала реализовываться в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Она действует по аналогии с программой «Земский доктор».

Как рассказала на пресс-конференции первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова, в 2020 году Челябинской области по программе «Земский учитель» была предоставлена федеральная квота 92 вакансии педагогов.

На начало 2019 года количество педагогических вакансий в школах было чуть больше 100. Потом часть вакансий к началу учебного года было закрыто.

В этом году проводилось несколько конкурсных отборов на вакансии учителей из нового перечня, которым предоставлено право получения единовременных компенсационных выплат. Вакантные места для трудоустройства учителей в школах предоставили Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Коркинский, Кунашаксий, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Саткинский, Сосновский (в школах сел Долгодеревенское и Кременкуль, поселка Рощино), Троицкий, Чесменский муниципальные районы, Златоуст, Карабаш, Кыштым, Озерск, Трехгорный, Усть-Катав.

Трудоустроиться в школах области по программе «Земский учитель» изъявляли желание не только жители региона, но и Ленинградской, Саратовской областей, соседних республик Башкортостан и Казахстан.

«На сегодня осталась не закрыта единственная вакансия из 92 предоставленных по квоту вакансий. Уже объявлен последний конкурс на эту вакансию», - уточнила Елена Коузова.

К претендентам предъявлялись достаточно жесткие требования. Участниками программы могли стать педагоги в возрасте до 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием и необходимой квалификацией.

По условиям проекта, победители конкурсного отбора должны отработать в сельской школе или в школе малого населенного пункта (поселок, город с численностью до 50 тысяч человек) в течение пяти лет. При этом их недельная нагрузка должна быть не менее 18 часов. Каждый из них получит по одному миллиону рублей «подъемных».