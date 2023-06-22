В вузах Челябинской области будут изучать иранский язык

В вузах Челябинской области будут организованы бюджетные места по программам бакалавриата и магистратуры для изучения иранских языков.

Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, был внесен в Законодательное собрание области, сообщила исполняющая обязанности министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Как отметил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков, запрос на изучение иранских языков озвучили предприятия Челябинской области, которые ведут внешнюю экономическую деятельность.

Проект закона будет рассмотрен на внеочередном заседании комитета. «Уверен, что на ближайшем, внеочередном заседании комитета мы поддержим эту инициативу, чтобы уже в начале учебного года подобные места были предусмотрены», - заявил Сергей Буяков.

Челябинская область и Исламская Республика Иран активно расширяют сотрудничество. На полях ПМЭФ состоялась встреча губернатора Алексея Текслера с министром транспорта и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдадом Базарпашем. Глава минтранса Республики согласился с актуальностью развития восточной ветви транспортного коридора «Север-Юг» через Челябинск.

Напомним, в мае с ЮУЖД по международному транспортному коридору «Север - Юг» (через территорию Казахстана, Туркменистана, Ирана) был отправлен первый контейнерный поезд в Индию с цветными металлами и пищевой продукцией, а 21 июня – первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию с энергетическим оборудованием и цветными металлами. В настоящее время прорабатывается вопрос визита делегации Челябинской области в Иран.