22.06.2023
Подлинный интерьер середины 19 века увидят гости Исторического музея в Доме Покровского
22.06.2023
В Челябинске иномарка вылетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы
22.06.2023
В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной
22.06.2023
Челябинцы смогут увидеть сильнейших дзюдоистов страны
22.06.2023
В челябинской Публичке покажут столкновение двух реальностей
22.06.2023
ММК совершенствует систему производственно-экономического планирования
В вузах Челябинской области будут изучать иранский язык
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
25.05.2022
Текслер предложил открыть в Челябинске торговый дом Ирана
16.03.2016
ЮУТПП подписала соглашения о сотрудничестве еще с двумя палатами Ирана
14.03.2016
Челябинская область готова поставить в Иран продукты на основе злаковых, взамен ждет фрукты и специи
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023