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Челябинская область выходит из пандемии

Общество
Сегодня, 11:45
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 103).

На утро пятого августа в регионе подтверждены 12 322 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3669 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 236 человек.  Всего за время пандемии 8355 южноуральцев выздоровели. Проведено методами ИФА и ПЦР 412985 тестов на коронавирус. Контакты всех пациентов обрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию.

Напомним, все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений, лечатся на дому под постоянным присмотром врачей.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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