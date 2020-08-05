Челябинская область выходит из пандемии

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 103).

На утро пятого августа в регионе подтверждены 12 322 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается 3669 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 236 человек. Всего за время пандемии 8355 южноуральцев выздоровели. Проведено методами ИФА и ПЦР 412985 тестов на коронавирус. Контакты всех пациентов обрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию.

Напомним, все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Те, у кого коронавирус протекает без клинических проявлений, лечатся на дому под постоянным присмотром врачей.

Напомним, в Челябинской области до девятого августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

При признаках заболевания не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачу.