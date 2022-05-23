Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

Воспитанница детского технопарка «Кванториум» из Челябинска София Белобородова стала призером XV Всероссийского форума «Мы гордость Родины», который проходил в Москве и собрал юных исследователей более чем из 40 регионов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба технопарка, София Белобородова представила на форуме проект робота для очистки наледи с ветрогенераторов.

«По сигналу робот определяет, какая ветроэлектрическая установка вышла из строя и подъезжает к ней. Затем ножничным подъемником поднимает специальное устройство для очищения лопастей от наледи, чистит их и, одновременно, наносит антиобледенительный раствор, так, автоматизируя процесс очистки и восстановления работоспособности турбины, решается основная проблема в работе любого ветрогенератора — обледенение», - рассказывает принцип работы устройства тренер и наставник Софии, педагог Кванториума Александр Сусев.

Проект заинтересовал не только членов экспертной комиссии, но и других конкурсантов. Вопросов было много, и на каждый София дала подробные, развернутые ответы.

«После защиты и обеда началась познавательно-развлекательная программа. Я побывала на мастер-классе «Четыре драгоценности кабинета китайского ученого. Рисуем зимородка, изучаем основы стилизованного графического рисунка», где нас учили рисовать простым карандашом. Мне очень понравилось», - поделилась школьница.

София впервые выступала на масштабном мероприятии такого формата, достойно защитила проект и стала лауреатом третьей степени, однако не спешит на этом останавливаться. Планирует учесть все рекомендации жюри, улучшить конструкцию и в следующем году снова участвовать в форуме, чтобы побороться за золотую медаль.