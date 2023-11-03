Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули

Фото: Управление по физической культуре и спорту Челябинска

Челябинская спортивная школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе получила новые мишени и пневматические пули.

Инвентарь был приобретен учреждением на общую сумму 160 тысяч рублей благодаря национальному проекту «Демография».

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в спортшколе занимаются более 500 человек, работают 11 специалистов высшей категории, мастера спорта СССР и России.

За годы работы в стенах школы подготовили более двух тысяч спортсменов массовых разрядов, несколько сотен мастеров спорта и пять мастеров спорта международного класса.

Ежегодно челябинская школа входит в топ-10 лучших спортшкол страны по пулевой стрельбе, а в сборную команду России - ежегодно не менее десяти челябинских атлетов.

Учащиеся спортшколы активно используют новое оборудование, готовясь к очередным соревнованиям.