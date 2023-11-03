03.11.2023
Челябинских водителей предупредили о затрудненном движении на Энтузиастов – Витебской
03.11.2023
Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули
03.11.2023
В Челябинске 4 декабря в ДК ЖД состоится большой концерт группы «Любэ» — «Родина- мать»
03.11.2023
УФСБ Челябинской области пресекло попытку москвича наладить поставку за пределы РФ военной продукции
03.11.2023
Полицейские провели встречу с лидерами национальных диаспор Челябинской области
03.11.2023
Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи
Челябинская спортшкола олимпийского резерва получила новые мишени и пули
25.07.2023
Текслер: «Нацпроекты позволили нам очень серьезно улучшить социальную сферу»
01.06.2023
В Челябинске школа по спортивной гимнастике получила новый инвентарь
14.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
19.08.2021
В Челябинске по нацпроектам отремонтировали две школы искусств и поставили корт в спортшколу
Челябинск задыхается от гари – пришли НМУ
02.11.2023
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023