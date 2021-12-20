«Челябинскгоргаз»: Как избежать утечки газа

Месяца не проходит, чтобы в одном из российских регионов не произошло аварии, причиной которой является утечка газа. Ситуация на Южном Урале также тревожит: с начала года аварийная служба АО «Челябинскгоргаз» 115 раз выезжала на вызовы по причине запаха газа в помещении, АО «Газпром газораспределение Челябинск» – 9520 раз.

А между тем существует всего несколько правил, которые стоит запомнить, чтобы сберечь свою жизнь и здоровье.

Не следует экономить на подключении оборудования. Более всего способствует утечке газа неправильный монтаж. Поэтому к работам в доме не стоит привлекать случайных людей, только специалистов организации, с которой заключен договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.

Следует помнить и о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). Специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» напоминают: у пользователей газа обязательно должен быть договор со специализированной организацией на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Компания, с которой вы заключили договор, обязуется проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО газового оборудования не реже одного раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), а также проводить ремонт в случае неисправности оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. И отказываться от таких услуг не только противозаконно, но и опасно.

Газоснабжающие организации согласно законодательству, осуществляют поставку топлива только в проверенное, технически исправное газовое оборудование, отвечающее требованиям безопасности.

Отсутствие у абонента договора о ТО ВДГО/ВКГО является основанием для приостановления поставки газа. Причём поставщик вправе приостановить подачу газа даже при отсутствии долгов и своевременной оплате квитанций за природный газ.

Статистика несчастных случаев, произошедших при пользовании газом в быту, показывает, что наибольшее количество трагедий происходит из-за отравления угарным газом. Причины этого —отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале, оставление работающих газовых приборов без присмотра, самостоятельный монтаж или демонтаж газового оборудования, игнорирование жителями процесса заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, несоблюдение элементарных правил безопасности при использовании газа в быту.

Обязательным условием безопасного использования газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Ответственными за содержание в многоквартирном доме, является управляющая организация, в частном домовладении -собственник.

Кроме того, ежегодно в нашей стране происходят десятки случаев взрывов газовых баллонов в жилых домах. Причинами взрывов газовых баллонов могут быть: утечка газа через неплотные соединения и образование взрывоопасной смеси с воздухом, что является опасным при наличии искры; тепловое воздействие на баллон, что вызывает повышение давления в нём газа. Баллон должен быть заправлен газом на 80-85% от объёма; механические удары, способные повредить баллон.

Ответственность за безопасность лежит на самом потребителе. Баллоны со сжатыми, сжиженными или растворёнными газами требуют соблюдения особых мер при их транспортировке, хранении и эксплуатации. Так, беда может произойти из-за нагрева баллонов, которые хозяева нередко устанавливают рядом с отопительными печами и газовыми плитами. Не следует также хранить заполненные баллоны в подвалах и гаражах.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» напоминают: для сохранения жизни и здоровья важно ответственно относиться к использованию газа в быту.