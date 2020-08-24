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Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде

Общество
Сегодня, 09:52
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В Челябинске сегодня, 24 августа, в связи с продолжающимися дорожными работами ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) подрядчик продолжает монтаж бортового камня и пандусов.

На Василевского запланированы подъем колодцев и устройство асфальтобетонного покрытия (работы будут выполняться в ночь).

На Артиллерийской в понедельник дорожники продолжат нанесение горизонтальной разметки (в ночь).

На Жукова сегодня - демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, установка поребрика, асфальтирование тротуара, фрезерование проезжей части.

На улице Северо-Крымской на сегодня запланированы устройство асфальтобетонного покрытия, на Потемкина - укладка выравнивающего слоя, на Островского - установка бортового камня.

На Индивидуальной будет производиться замена бордюрного камня, на Марченко - устройство асфальтобетонного покрытия, на Нахимова - установка бордюрных камней.

 

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