Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде

В Челябинске сегодня, 24 августа, в связи с продолжающимися дорожными работами ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) подрядчик продолжает монтаж бортового камня и пандусов.

На Василевского запланированы подъем колодцев и устройство асфальтобетонного покрытия (работы будут выполняться в ночь).

На Артиллерийской в понедельник дорожники продолжат нанесение горизонтальной разметки (в ночь).

На Жукова сегодня - демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, установка поребрика, асфальтирование тротуара, фрезерование проезжей части.

На улице Северо-Крымской на сегодня запланированы устройство асфальтобетонного покрытия, на Потемкина - укладка выравнивающего слоя, на Островского - установка бортового камня.

На Индивидуальной будет производиться замена бордюрного камня, на Марченко - устройство асфальтобетонного покрытия, на Нахимова - установка бордюрных камней.