Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
В Челябинске сегодня, 24 августа, в связи с продолжающимися дорожными работами ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на Мира (от Сталеваров до Румянцева) подрядчик продолжает монтаж бортового камня и пандусов.
На Василевского запланированы подъем колодцев и устройство асфальтобетонного покрытия (работы будут выполняться в ночь).
На Артиллерийской в понедельник дорожники продолжат нанесение горизонтальной разметки (в ночь).
На Жукова сегодня - демонтаж поребрика и асфальтобетонного тротуара, установка поребрика, асфальтирование тротуара, фрезерование проезжей части.
На улице Северо-Крымской на сегодня запланированы устройство асфальтобетонного покрытия, на Потемкина - укладка выравнивающего слоя, на Островского - установка бортового камня.
На Индивидуальной будет производиться замена бордюрного камня, на Марченко - устройство асфальтобетонного покрытия, на Нахимова - установка бордюрных камней.
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