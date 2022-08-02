«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ

Голубые береты Южного Урала сегодня, второго августа, отмечают День Воздушно-десантных войск. Славных десантников поздравили не только родные и близкие, но и глава региона Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области отметил, что южноуральцы достойно несут службу в рядах ВДВ, с честью отстаивают государственные интересы в сложной геополитической ситуации, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности России.

«Верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество – качества, которые всегда отличали тех, кто предан девизу «Никто кроме нас». «Крылатая пехота», как и прежде, на высочайшем уровне отвечает на новые вызовы и угрозы безопасности, выполняет учебные и боевые задачи. Особая благодарность в этот день – ветеранам ВДВ. Вы сохраняете и приумножаете традиции десантного братства, многие из вас ведут важную военно-патриотическую работу с подрастающим поколением», - сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области в День ВДВ охрану общественного порядка в местах возможного скопления людей обеспечивает личный состав органов внутренних дел. Местами дислокации нарядов и патрулей определены парки, скверы и площади.

История Воздушно-десантных войск в нашей стране берет свое начало 2 августа 1930 года - тогда на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху.

Голубых беретов поздравил с праздником и председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев.

«Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии. Эту честь они заслужили своими боевыми подвигами. Через потери, благодаря личному мужеству и сплоченности, воздушно-десантные войска с честью выполняли свой интернациональный воинский долг, защитили и продолжают защищать жизни сотен тысяч мирных людей. И сегодня воины-десантники вызывают уважение и восхищение, как у ветеранов, так и у молодых людей, готовящихся к службе в армии. Они там, где наиболее опасно, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка, самопожертвование и отвага», - отметил Александр Лазарев.