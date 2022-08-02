02.08.2022
Южноуральцы могут получить российский паспорт за пять дней
02.08.2022
Задержан южуноралец, «заминировавший» морг Магнитогорска
02.08.2022
В Челябинске школьница упала в открытый колодец
02.08.2022
В Челябинске пассажирский автобус врезался в отель «Виктория»
02.08.2022
Ревизоры пришли в администрацию Коркинского района
01.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
05.03.2022
Виталий Паутов: Спецоперацию на Украине поддерживаю и в будущее смотрю с оптимизмом
02.08.2019
В Челябинске десантники отмечают День ВДВ под проливным дождем
02.08.2018
"Голубые береты" привезли подарки в Дом малютки в женской колонии
01.08.2018
В Челябинске «голубые береты» готовятся к профессиональному празднику
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022