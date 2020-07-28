Челябинские дорожники приводят в порядок путепроводы

В Челябинске дорожники всерьез взялись за путепроводы. Один городской путепровод обзавелся несколькими сотнями новых светоотражателей, другой избавился от травы, мусора и грязи, на парапетах третьего появилась разметка.

Замена более четырехсот светоотражателей была произведена на путепроводе на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. Он имеет большую протяженность и несколько съездов (автодорога "Меридиан", улица Рождественского, 1 и 2).

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на путепроводе через коллектор у поселка Першино подрядчик окосил траву на площади две тысяч квадратных метров, удалил древесно-кустарниковую растительность на площади в восемь "квадратов".

Также здесь было собрано и вывезено отсюда на полигон три кубометра мусора, почищены тротуары и полоса безопасности (общий "урожай" составил почти три тонны грязи и пыли).

Не оставили без внимания челябинские дорожники и мост через реку Миасс вблизи Першино, где была произведена очистка тротуаров и собрано полтонны грязи и пыли, убран мусор.

Кроме того, подрядчик нанес вертикальную разметку на парапетах протяженностью 210 метров.