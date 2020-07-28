ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинские дорожники приводят в порядок путепроводы

Общество
Сегодня, 16:30
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске дорожники всерьез взялись за путепроводы. Один городской путепровод обзавелся несколькими сотнями новых светоотражателей, другой избавился от травы, мусора и грязи, на парапетах третьего появилась разметка.

Замена более четырехсот светоотражателей была произведена на  путепроводе на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. Он имеет большую протяженность и несколько съездов (автодорога "Меридиан", улица Рождественского, 1 и 2). 

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, на путепроводе через коллектор у поселка Першино подрядчик окосил траву на площади две тысяч квадратных метров, удалил древесно-кустарниковую растительность на площади в восемь "квадратов".

Также здесь было собрано и вывезено отсюда на полигон три кубометра мусора, почищены тротуары и полоса безопасности (общий "урожай" составил почти три тонны грязи и пыли).

Не оставили без внимания челябинские дорожники и мост через реку Миасс вблизи Першино, где была произведена очистка тротуаров и собрано полтонны грязи и пыли, убран мусор.

Кроме того, подрядчик нанес вертикальную разметку на парапетах протяженностью 210 метров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Дороги
Общество
24.07.20 17:27
В Челябинске по Комсомольскому проспекту частично перестанет ходить транспорт
Общество
20.07.20 16:00
В Златоусте дорожники всерьез взялись за вторую значимую для города улицу
Общество
17.07.20 16:07
В Челябинской области продлили ограничения движения большегрузов по дорогам
Общество
16.07.20 12:47
Жара не отступает
В Челябинской области вновь продлили запрет на движение большегрузов по федеральным трассам
Сегодня, 14:45
За сутки умерло два пациента с коронавирусом из Челябинска
Сегодня, 14:24
Пятеро хвостатых и крылатых подопечных Карена Даллакяна вернулись сегодня к вольной жизни
Сегодня, 13:49
Челябинцы все чаще отдают предпочтение искусственному интеллекту от «Интерсвязи»
Сегодня, 13:46
На базе ЧелГУ откроют международный кампус
Сегодня, 13:07
Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода
Сегодня, 12:06
«Ростелеком» осчастливил Интернетом еще 700 сельчан Челябинской области
Сегодня, 12:04
Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье
Сегодня, 11:41
За сутки в Челябинской области подтверждено 127 случаев коронавируса
Сегодня, 11:25
Исторический музей против декоммунизации истории
Сегодня, 09:52
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут продлить больничный еще на две недели
Общество
Сегодня, 13:07
Мусорная проблема в Челябинской области зашла в тупик: терсхема требует комплексного подхода
Общество
Сегодня, 12:04
Вице-спикер ЗСО Челябинской области госпитализирован с COVID-19 в Подмосковье
Новости
Сегодня, 17:51
Культура
Театрам и музеям Южного Урала по причине карантина уменьшили план работы
Сегодня, 17:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
Сегодня, 17:30
Общество
В Челябинске будущие курсанты выступят перед представителями вузов минобороны РФ
Сегодня, 16:00
Общество
Челябинский театр оперы и балета обзавелся постом дезинфекции
Сегодня, 15:53
Общество
Сотрудники челябинского зоопарка поздравят своих питомцев с Международным днем тигра
Материалы рубрики
Сегодня, 17:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 29 июля
Сегодня, 17:30
Общество
В Челябинске будущие курсанты выступят перед представителями вузов минобороны РФ
Сегодня, 16:00
Общество
Челябинский театр оперы и балета обзавелся постом дезинфекции
Сегодня, 15:53
Общество
Сотрудники челябинского зоопарка поздравят своих питомцев с Международным днем тигра
Сегодня, 15:09
Общество
В Сатке из-за ковида закрыто одно из отделений Сбербанка, но на качестве обслуживания клиентов это не отразится
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика