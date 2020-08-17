Челябинские энергетики оперативно вернули свет в дома жителей Сосновского района

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение потребителей сёл Казанцево, Новоказанцево и Новое поле в Сосновском районе Челябинской области.

Отключение воздушной линии электропередачи 10 кВ было зафиксировано сегодня, 17-го августа, в семь часов 38 минут в результате прохождения по территории региона грозового фронта, сопровождавшегося сильными и продолжительными ливнями.

В результате без электроснабжения на короткое время осталось три населенных пункта Сосновского района с населением 1290 человек.

После ряда оперативных переключений в восемь часов 15 минут энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.

Как отмечают в пресс-службе «Челябэнерго», в связи с полученным в минувшую пятницу, 14-го августа, предупреждением челябинского Гидрометцентра о неблагоприятной обстановке в регионе в связи с обильным выпадением дождей и возможным резким подъемом уровня воды энергетики «Россети Урал» приняли все необходимые дополнительные меры по обеспечению надежной работы электросетевого комплекса.

Из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются на Южном Урале уже вторую неделю, энергетики осуществляют непрерывный мониторинг за работой

Что касается Сосновского района Челябинской области, который уже второй раз попадает под удар стихии, то на этой территории уже запланирован ряд дополнительных технических мероприятий по обеспечению надёжности электроснабжения. В частности, энергетики внедрят цифровые технологии для автоматизации функционирования распределительного электросетевого комплекса.

Напомним, для клиентов электросетевой компании работает единый бесплатный телефон контакт-центра компании «Россети Урал»: 8-800-25-01-220. Задать вопрос специалистам также можно в WhatsApp по номеру: 8-912-2901-220