Челябинские газовики отработали взаимодействие с оперативными службами при ликвидации ЧП

Специалисты АО «Челябинскгоргаз» провели общегородские учения по отработке взаимодействия со специальными оперативными службами при ликвидации возможных чрезвычайной ситуации на объектах распределительного газового хозяйства города Челябинска.

По легенде учений, произошел выход газа из подземного газопровода. По смежным коммуникациям газ попал в подвал, а затем и в подъезд пятиэтажного жилого дома №116 по улице Стаханцев в Ленинском районе города. Возникла угроза взрыва газовоздушной смеси и пожара.

На место условного ЧП помимо аварийной газовой службы срочно выехали экипажи пожарной охраны, полиции, службы спасения и скорой медицинской помощи.

В ходе учений экипажи аварийно-спасательной газовой службы проверили уровень загазованности квартир, подъезда, газовых колодцев и других подземных коммуникации и сооружений в радиусе 50 метров, провели вентиляцию подвального помещения жилого дома при помощи специальной мобильной установки и произвели условное отключение газа. В это же время полиция обеспечила оцепление опасной зоны, беспрепятственный подъезд транспорта спецслужб, а также эвакуацию людей из-за возможного обрушения здания и взрыва. Спасатели эвакуировали из подвала «пострадавших», а врачи скорой помощи оказали им необходимую медицинскую помощь.