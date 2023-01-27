Челябинские гиббоны вышли с карантина

С пятницы, 27 января, зал приматов в зоопарке Челябинска открывался для посетителей после полуторамесячного карантина по ОРВИ и гриппу.

Напомним, зал приматов в зоопарке Челябинска временно закрыли для посещения в середине декабря 2022 года.

В зоопарке объясняли, что большинство обезьян зоопарка восприимчивы к вирусам человека, а в городе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу. Чтобы уберечь животных от заражения, было принято решение оградить их от общения с посетителями (закрыть экспозицию).

«Во время карантина наши гиббоны, не покладая тряпок, наводили беспорядок и теперь готовы продемонстрировать себя и его во всем многообразии», рассказали в зоопарке.

По данным регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области характеризуется как эпидемическая с тенденцией к снижению. Уровень общей заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 22,7%.

В зоопарке напоминают, что посетить зоопарк можно с 10 до 18 часов – с понедельника по четверг, и с 10 до 19 часов – с пятницы по воскресенье (кассы закрываются на час раньше). Последний понедельник каждого месяца зоопарк закрывают для посещения на санитарный день.