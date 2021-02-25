Челябинские хирурги провели сложную операцию на сонной артерии

Хирурги Челябинской областной клинической больницы спасли дедушку Вагиза Батыршина от паралича, установив во внутреннюю сонную артерию стент. Врачи готовятся ко второй, уже плановой операции на левой сонной артерии, сообщается в телеграм-канале «На здоровье!».
Пациенту с инсультом поставили во внутреннюю сонную артерию стент, задача которого не дать тромбу снова сомкнуться и закрыть кровоток.
«Я сидел дома, картошку для скотины резал, вдруг упал, - рассказал пациент из Красноармейского района Вагиз Батыршин. - Очнулся уже, когда бабка моя из магазина вернулась. Вызвала скорую, а здесь на каталке быстро-быстро везде. Персонал добрый очень, отзывчивый. Один раз только врач на меня крикнул, сказав, чтобы я не вертел головой. Но это уже на операции было.Если бы не врачи, я бы лежал сейчас, на утку не мог сходить, у меня в палате были такие, и моложе меня. А теперь я даже храпеть перестал. Жена ночью встает, слушает - не умер ли. Раньше на весь дом храпел».
Установка стента исключает последствия инсульта: паралича, потери речи и памяти. На днях дедушке проведут еще одну операцию. Так как обследование выявило сужение просвета на 75% в левой внутренней сонной артерии.
«Стентирование сонных артерий в остром периоде-это особая, тонкая, специфическая хирургия, за которую возьмутся немногие, - пояснил руководитель центра сердечно-сосудистой хирургии ЧОКБ Алексей Фокин. - Это огромный риск, операция на грани. Поэтому требует отточенности действий, мастерства хирургов, слаженности всей бригады, глубоких знаний у анестезиологов. А ещё нужна серьезная оснащенность, скоординированность действий и поддержка администрации. В областной больнице это все есть, поэтому есть результат».