Челябинские  «Мудрый Суслик» и «Кот Учёный» могут стать талисманом Десятилетия науки и технологий 

Совет по науке и образованию при президенте РФ и Минобрнауки проводят конкурс на лучшую идею талисмана-символа Десятилетия науки и технологий. От Челябинской области в топ-40 лучших проектов вошли две работы - «Мудрый Суслик» и «Кот Учёный». Онлайн-голосование завершится 15 сентября.

До 15 сентября 2023 года на специально созданном Интернет-портале Талисман.Наука.РФ проходит онлайн-голосование за лучшую идею талисмана — символа, который будет сопровождать нас в течение Десятилетия науки и технологий и вдохновит молодых российских ученых на новые разработки. Напомним, что специальным указом президента России Владимира Путина нынешнее десятилетие (с 2022 по 2031 годы) объявлено в нашей стране Десятилетием науки и технологий.

Принять участие в конкурсе на лучший символ-талисман пригласили школьников и студентов, начинающих и опытных дизайнеров, художников со всей страны. В итоге оргкомитет получил более полутора тысяч заявок и отобрал из них 40 лучших работ. От Челябинской области в шорт-лист конкурса вошли два проекта — «Мудрый Суслик» и «Кот Учёный». Южноуральцев приглашают к активному участию в голосовании и предлагают поддержать проекты молодых челябинских дизайнеров на сайте Талисман.Наука.РФ. На сегодняшний день лидирует «Мудрый Суслик», набравший 1024 голоса, а «Кот Ученый» слегка отстаёт с результатом 665 голосов.

Разработчики талисмана «Мудрый суслик» поясняют: «Роль суслика в природе заключается в следующем: выбрасывая на поверхность грунт с нижних слоев, эти грызуны способствуют почвообразованию. Именно благодаря этим животным образовался плодородный чернозем. Суслик как символ показывает, что наука помогает улучшить жизнь».

Авторы талисмана «Кот учёный» рассказали, почему выбрали этого мудрого героя русских сказок: «Этот образ близок и понятен как взрослым, так и детям. Также он напоминает о том, что нельзя забывать наше прошлое, однако Кот не застрял в нём, ведь он использует новейшие технологии — смарт-очки и ховерборд (летающую доску)».

Пять дизайнерских решений, набравших наибольшее количество голосов по итогам общероссийского онлайн-голосования на сайте Талисман.Наука.РФ, выйдут в финал и будут рассмотрены координационным комитетом конкурса, членами которого являются известные деятели науки, преподаватели, писатели и ученые, а также руководители государственных научных центров. Победителя объявят 29 сентября 2023 года и пригласят на Конгресс молодых ученых в Сочи, а лучший проект станет талисманом Десятилетия науки и технологий в России.

Участвуйте в голосовании и поддержите заявки Челябинской области.