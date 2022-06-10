Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

Челябинские пандусы настолько суровы, что, съезжая с них, можно врезаться в лестницу и – если ты человек на инвалидном кресле – вдобавок к имеющимся проблемам со здоровьем получить новую травму.

На странное расположение лестницы – в непосредственной близости от пандуса, перпендикулярно ему – обратил внимание бдительный горожанин (или горожанка). Фото с коротким комментарием было размещено в сообществе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте восьмого июня: «Проспект Ленина, 38. Неужели такое законно???? Рядом детский травмпункт. По этому спуску рядом с лестницей дети съезжают. И прямо в новую лестницу».

Близость детского травмпункта – с одной стороны, хорошо: съехав с пандуса и влепившись в лестницу, можно сразу обратиться за помощью. С другой стороны, есть риск, что тот, кто уже травмировался и обратился в данное лечебное заведение за помощью, получит (не дай бог, конечно) еще какое-нибудь увечье – «благодаря» встречающей в конце спуска лестнице.

К слову, мамам с маленькими детьми, которые решат воспользоваться данным пандусом, надо держать коляски как можно крепче, а лучше и вовсе обходить данное место стороной.

Челябинцы в комментариях к данному посту ехидно предполагают, что «они еще одну лестницу поставят справа», а также отмечают, что это очередная проблема, которую власти не замечают.

Для столицы Южного Урала странные решения, увы, не редкость. Так, в феврале этого года агентство «Урал-пресс-информ» писало о «перекрестке» из пандусов на новой набережной реки Миасс за филармонией.

Напомним, после поступления жалобы в комитет дорожного хозяйства на то, что установленный на берегу водоема общественный туалет недоступен для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, пандус там появился, но… уперся в «соседа» (аналогичную конструкцию в расположенном рядом с туалетом павильоне).