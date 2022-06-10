10.06.2022
ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%
10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
10.06.2022
Путешествие из Якутска в Москву
10.06.2022
Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ
10.06.2022
Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области
10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
Благодаря властям
Челябинские пандусы заканчиваются лестницами
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
09.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022