Челябинские перевозчики провозят пассажиров мимо остановок

Челябинские перевозчики допускают в своей работе ряд нарушений, в том числе «забывают» включить кондиционеры и провозят пассажиров мимо остановок.

К такому выводу пришли специалисты контрольно-ревизионной службы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», проведя проверочные мероприятия с целью контроля за качеством работы перевозчиков.

Проверка проводилась с первого по пятое августа. В этот период было проверено 24 маршрута, сумма наложенных штрафов составила 86 тысяч рублей.

В числе основных нарушений, как уже было сказано выше, - выключенные кондиционеры, провоз пассажиров мимо остановочных пунктов, а также несанкционированная реклама; отсутствие терминалов безналичной оплаты; несоответствие подвижного состава. Кроме того, водители не всегда открывают переднюю дверь, чтобы впустить или выпустить пассажиров.