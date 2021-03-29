Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт

Предприятия-перевозчики Челябинска приняли решение о снижении с первого апреля текущего года стоимости единых проездных карт.

Об этом сегодня, 29-го марта, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, «ЧелябГЭТ» и «Общественный городской транспорт» со следующего месяца снижают стоимость единой проездной карты на два вида транспорта с 1650 до 1100 рублей.

«На три вида транспорта стоимость будет снижена с 2200 до 1400 рублей», - сообщил Куляшов.