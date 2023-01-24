Челябинские правозащитники объединили усилия по контролю за содержанием граждан в местах лишения свободы

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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    Челябинский бизнес-омбудсмен заключил соглашение с Общественной наблюдательной комиссией региона о взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Челябинской области.

    Свои подписи под документом поставили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (ОНК) Василий Катанэ.

    Стороны договорились совместно работать над защитой и восстановлением прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы; предотвращать нарушения прав и свобод лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и восстанавливать нарушенные права в пределах компетенции сторон.

     «Наша комиссия не только наблюдает за соблюдением законности и прав граждан в местах лишения свободы, но и активно помогает людям, отбывшим наказание вновь социализироваться. Подчас это невероятно трудный процесс и не все могут с ним справиться самостоятельно. Мы также ведем пока уникальную для России работу – помогаем сиротам, оступившимся и находящимся в заключении, получать жилье, полагающееся им по закону», - сказал Василий Катанэ.

      Представители ОНК также вышли с инициативой совместно разработать предложения по преодолению стереотипной установки работодателей, не желающих принимать на работу людей, недавно вышедших на свободу.

     «Институт Уполномоченного нацелен, прежде всего, на защиту прав и интересов предпринимателей, в том числе и тех, которые находятся в местах лишения свободы. Конечно, мы знаем о проблеме адаптации людей, отбывших наказание и как им трудно найти работу с клеймом «судимость». Учитывая острый дефицит кадров в промышленности, работодатели уже стали проявлять интерес к тому, чтобы обеспечивать работой людей, отбывающих наказание за нетяжкие преступления. Думаю, что вопрос о трудоустройстве бывших заключенных также можно решить, проявляя индивидуальный подход к каждому конкретному человеку», - отметил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

        Соглашение о взаимодействии является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания – с 23 января 2023 года.

бизнес-омбудсмен
малый и средний бизнес
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Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал

20.01.2023 16:53

Замглавы Миасса, обвиняемый в получении взятки, отправлен в СИЗО

20.01.2023 16:50

Суд отказался выпустить на свободу экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева

20.01.2023 16:46

Златоустовские ватерполистки победно завершили второй тур Суперлиги

20.01.2023 15:53

Сотрудника ГИБДД Усть-Катава поймали на сговоре с руководителем автошколы

20.01.2023 15:01

С февраля можно будет улететь из Челябинска в Уфу, Самару и Тюмень

20.01.2023 14:15

В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

20.01.2023 14:03

На чиновника администрации Нязепетровского района завели дело из-за плохой уборки снега

20.01.2023 13:27

В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков

20.01.2023 12:47

В Златоусте посреди учебного года закрыли школу, детей перевели в другие учебные заведения

20.01.2023 12:38

В Челябинске задержаны похитители сейфов

20.01.2023 12:30

Жительница Златоуста покорно перевела аферистам четыре миллиона рублей

20.01.2023 12:30

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 535 жителей

20.01.2023 12:24

Стражи традиционных ценностей появились в Госдуме

20.01.2023 11:54

В Челябинске пройдет «Спортивная студенческая ночь»