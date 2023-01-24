24.01.2023
Бывший глава Бердяуша осужден за взятки
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
24.01.2023
Мэтр челябинской журналистики Борис Киршин отмечает 75-летний юбилей
24.01.2023
Патруль полицейских и дружинников задержал гражданина с героином
24.01.2023
Юные хоккеисты «Трактора» подарили белым медведям клюшки и экипировку
24.01.2023
Мужчина погиб, упав в Изумрудный карьер
Челябинские правозащитники объединили усилия по контролю за содержанием граждан в местах лишения свободы
12.01.2023
Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс
14.06.2018
Более 500 обращений поступило в адрес челябинского бизнес-омбудсмена
02.11.2016
Предприниматели Урала требуют усилить борьбу с фирмами-однодневками
13.10.2016
Аппарат бизнес-омбудсмена встал на защиту предпринимателей Копейска
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023