Челябинские правозащитники объединили усилия по контролю за содержанием граждан в местах лишения свободы

Челябинский бизнес-омбудсмен заключил соглашение с Общественной наблюдательной комиссией региона о взаимодействии в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории Челябинской области.

Свои подписи под документом поставили Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров и председатель Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (ОНК) Василий Катанэ.

Стороны договорились совместно работать над защитой и восстановлением прав и законных интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы; предотвращать нарушения прав и свобод лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и восстанавливать нарушенные права в пределах компетенции сторон.

«Наша комиссия не только наблюдает за соблюдением законности и прав граждан в местах лишения свободы, но и активно помогает людям, отбывшим наказание вновь социализироваться. Подчас это невероятно трудный процесс и не все могут с ним справиться самостоятельно. Мы также ведем пока уникальную для России работу – помогаем сиротам, оступившимся и находящимся в заключении, получать жилье, полагающееся им по закону», - сказал Василий Катанэ.

Представители ОНК также вышли с инициативой совместно разработать предложения по преодолению стереотипной установки работодателей, не желающих принимать на работу людей, недавно вышедших на свободу.

«Институт Уполномоченного нацелен, прежде всего, на защиту прав и интересов предпринимателей, в том числе и тех, которые находятся в местах лишения свободы. Конечно, мы знаем о проблеме адаптации людей, отбывших наказание и как им трудно найти работу с клеймом «судимость». Учитывая острый дефицит кадров в промышленности, работодатели уже стали проявлять интерес к тому, чтобы обеспечивать работой людей, отбывающих наказание за нетяжкие преступления. Думаю, что вопрос о трудоустройстве бывших заключенных также можно решить, проявляя индивидуальный подход к каждому конкретному человеку», - отметил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

Соглашение о взаимодействии является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания – с 23 января 2023 года.