Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс

Возобновятся плановые и внеплановые проверки онлайн-касс в Челябинской области. Ранее наложенный на них мораторий отменен решением Минэкономразвития, как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

«Проведение контрольных (надзорных) мероприятий по вопросам применения онлайн-касс будет осуществляться в общем порядке. Сюда же входит надзор за полнотой учёта выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей. <…> Это значит, что с января 2023 года, ФНС может нагрянуть в магазин, кафе или офис в любой момент без предупреждения», - говорится в сообщении.

Владельцам бизнеса челябинский омбудсмен рекомендует проверить:

наличие актуальной прошивки онлайн-кассы ;

правильность всех реквизитов (адрес применения, ФИО кассира, СНО);

номенклатуру (о требованиях можно прочитать здесь);

"забывчивость" продавцов.

Ознакомиться с письмом Минэкономразвития в адрес ФНС России можно по ссылке​​​​​.

Напомним, в марте 2022 года правительство решило снять лишнюю нагрузку на малый и средний бизнес и ввело несколько мер поддержки — в том числе мораторий на плановые и внеплановые проверки онлайн-касс.