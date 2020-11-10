Челябинские студентки блестяще выступили на международном конкурсе молодых переводчиков

Студентки факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Ирина Белякова и Полина Анеликова стали победителями XI международного конкурса молодых переводчиков, все задания которого были посвящены Году памяти и славы.

Пятикурсница факультета лингвистики и перевода ЧелГУ Ирина Белякова заняла второе место сразу в двух номинациях: «Перевод экономического текста военной тематики» и «Перевод публицистического текста военно-исторической тематики».

«Для меня очень ценна победа в номинации по переводу экономического текста военной тематики, так как он мне показался наиболее сложным. Текст представлял собой отрывок из научной статьи учёного-экономиста, который рассуждал об эффективности довоенной политики Сталина. Пришлось искать дополнительную информацию, а также вспомнить историю СССР 1930-х годов. Несмотря на то, что автор текста экономист, он использовал много метафор, над переводом которых тоже пришлось подумать», - поделилась впечатлениями от конкурса Ирина Белякова.

Студентка факультета лингвистики и перевода Полина Анеликова заняла третье место в номинации «Перевод текста, посвящённого вопросам культурной памяти».

Как сообщает пресс-служба вуза, таким образом, лингвисты ЧелГУ завоевали призовые места в трёх номинациях из шести.

Девизом престижного международного конкурса стала фраза британского писателя Энтони Бёрджесса «Перевод - это не только слова, речь идет о том, чтобы сделать понятной целую культуру».

Заявки на участие подали студенты 72-х вузов – почти полтысячи человек.

Конкурсную комиссию возглавила известная переводчица художественной литературы на русский язык (Великобритания – США) Марианна Тайманова.