Челябинские студенты-медики одержали победу во всероссийской конференции «История хирургии»

Студенты первого курса Южно-Уральского государственного медицинского университета завоевали первое место во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «История хирургии в 2022 году: события и лица».

Кирилл Пазына, Екатерина Губанова, Дарья Сидорова, Елена Золотухина, Михаил Коваленко и Данил Граф под руководством доцента кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олега Григорьева представили доклад (получив диплом первой степени) о жизни и деятельности гениального пластического хирурга сэра Гарольда Гиллиса Дэлфа, который, не имея должного хирургического образования и опыта, провел ряд успешных операций. Гиллис сумел объединить функциональность и эстетику воедино, тем самым создав новое направление хирургии 20-го века. Его опыт послужил основой современной пластической хирургии.

Вот что рассказали агентству «Урал-пресс-информ» заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии челябинского вуза профессор Евгений Куренков и руководитель студенческого научного кружка доцент Олег Пешиков: «Мы уделяем большое значение формированию нравственного, духовного и культурного облика студентов - наравне с подготовкой профессионалов-специалистов, поэтому участие в таких конференциях для нас является значимым событием. Доклад наших студентов на секции в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова (Москва), был конкурентноспособным – также здесь звучали доклады о первой успешной реплантации верхней конечности, первой дистанционной операции, основных правилах успешной имплантации, успешно проведенной в операции по трансплантации печени».

По словам Олега Пешикова, доклад о Гарольде Гиллисе выбрали не только челябинские студенты-медики, но и студенты из Волгограда.

В общей сложности на четырех секциях конференции прозвучало 36 докладов, в том числе два - из Saint James School of Medicine (высшее учебное заведение в Нидерландских Антильских Островах).

СПРАВКА

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «История хирургии в 2022 году: события и лица» прошла в последние дни марта в четырех медицинских вузах страны – в Москве, Оренбурге, Волгограде и Смоленске.

Данная конференция традиционно проводится весной; родоначальником ее проведения является кафедра оперативной хирургии и клинической анатомии имени Михайлова Оренбургского государственного медицинского университета.

На конференции освещаются вопросы, связанные с юбилеями в истории хирургии. Здесь можно услышать доклады о знаменитых и не очень хирургах, операциях, хирургических клиниках, изобретениях хирургических инструментов.