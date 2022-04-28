Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

В Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялась всероссийская учебно-методическая конференция студентов и молодых ученых «Медицина и аптечное дело на Южном Урале в XIX-XXI веках».

В событии приняли участие ординаторы, студенты всех курсов и факультетов университета, а также гости – студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова (Москва), Тюменского и Оренбургского государственных медуниверситетов, Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова (Санкт-Петербург).

Поделиться

В открытии конференции участвовал (по видеосвязи) замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, передавший слова поздравления участникам от министра региона Юрия Семенова, после чего Евгений Юрьевич выступил с докладом «О ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в Челябинской области».

Выступая перед студентами и молодыми учеными, Евгений Ванин отметил, что национальный проект направлен, прежде всего, на серьезное совершенствование отечественной системы здравоохранения, укрепление здоровья и снижения смертности населения.

На девяти секциях было заслушано в общей сложности 50 докладов, авторы которых освещали вопросы истории становления и развития медицины на Южном Урале, жизни и деятельности знаменитых врачей и семейных династий, работавших или выросших в Челябинской области.

По словам доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Южно-Уральского государственного медицинского университета Инны Тарасовой, на секциях по организации здравоохранения Южного Урала в XIX-XXI веках большой интерес у студентов младших курсов вызвали доклады, большая часть из которых была посвящена профессорам ЮУГМУ прошлых лет, которых, к сожалению, уже нет с нами, - рассказы о Льве Эберте, Иосифе Ильине, Иване Корабельникове, Романе Лифшице, Наталье Тюриной.

Также были заслушаны доклады о работающих профессорах и преподавателях Южно-Уральского государственного медуниверситета. Великолепными получились доклады о профессоре-кардиологе Игоре Шапошнике, профессоре – сосудистом хирурге Алексее Фокине. Примечательно, что в день конференции у научного руководителя, заведующего кафедрой хирургии института дополнительного образования Алексея Анатольевича Фокина был день рождения, о чем его коллеги, конечно же, не забыли и заочно поздравили именинника.

На секции «Достижения врачей Южного Урала в XIX-XXI веках» слушатели получили информацию о величайшем ортопеде Илизарове, врачебных династиях Южного Урала.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из организаторов конференции - доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Олег Пешиков, в общей сложности университет принял участие в трех секциях о врачах-хирургах, уникальных хирургических операциях и юбилеях, связанных с хирургией.

Члены студенческого научного кружка кафедры анатомии и оперативной хирургии, возглавляемого Олегом Пешиковым, молодые ученые с кафедры хирургии института дополнительного образования с большим удовольствием делились своими докладами с коллегами. Кто-то поделился историей научного направления кафедры, успехами своего научного руководителя.

Профессор Александр Чукичев и доцент Александр Лукин выступили в качестве экспертов на секции «Достижения врачей хирургов Южного Урала в XIX-XXI веках», на которой была представлена интересная информация об исполняющем обязанности ректора ЮУГМУ Андрее Важенине и его становлении как врача, как ученого, как главного врача сначала онкологического диспансера, а потом и Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, а также о некоторых сотрудниках университета.

Эксперты отметили, что с большим интересом выслушали своих юных коллег, сумевших найти интересные факты из биографии выдающихся ученых и специалистов Южного Урала, с некоторыми их которых профессоры даже сидели за одной партой или учились на одном курсе, а кто-то из героев докладов был для них учителем.

На отдельной секции были заслушаны доклады, посвященные истории борьбы с эпидемиями на территории Южного Урала в XIX-XXI веках. Как отметила модератор этой секции - доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЮУГМУ Маргарита Пешикова, материал, представленный студентами челябинского вуза, интересен не только с исторической точки зрения, но и помогает понять особенности противоэпидемических мероприятий и борьбы с инфекциями на территории Южного Урала на современном этапе.

«Студенты рассказывали об известных крупных эпидемиях инфекционных заболеваний на территории Южного Урала, начиная с холеры в XIX веке и заканчивая новой коронавирусной инфекцией в XXI веке. Говорили о природно-очаговых заболеваниях нашего региона – таких, как бруцеллез, сибирская язва, клещевой энцефалит. Эти зоонозные инфекции не утратили своей актуальности и в наши дни. Вспоминали, как зарождалась медицина на Южном Урале, в частности, как функционировала первая Челябинская барачная переселенческая больница», - рассказала Маргарита Пешикова.