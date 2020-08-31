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Челябинские студенты несут почетный караул у танка на Комсомольской площади

Общество
Сегодня, 12:39
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские студенты сегодня, 31-го августа, в рамках празднования 100-летия отечественного танкостроения несут почетный караул на Комсомольской площади в Тракторозаводском районе южноуральской столицы.

Как сообщил на аппаратном совещании в понедельник заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев вахта памяти студентов профессиональных организаций города у памятника "Танк" будет продолжаться в течение всего дня.

В минувшую субботу, 29-го августа, столетие отечественного танкостроения челябинцы праздновали в Саду Победы, где можно было познакомиться с масштабными моделями военной техники, поучаствовать в беседах и лекциях о легендарном Танкограде, насладиться концертной программой.

СПРАВКА

История отечественного танкостроения началась 31-го августа 1920-го года, когда на Сормовском заводе выпустили первый советский танк.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
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Челябинск
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