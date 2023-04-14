14.04.2023
В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов
14.04.2023
На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе
14.04.2023
В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО
14.04.2023
В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке
13.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)
13.04.2023
Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске
Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО
12.04.2023
Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов
11.04.2023
Супруги-пенсионеры из Челябинска передали для участников СВО свою «Ниву»
10.04.2023
Жители Копейска отправили на передовую святую воду
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023