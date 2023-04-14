Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО

Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа (Челябинск) подарили вторую жизнь внедорожнику, чтобы он помогал участникам СВО выполнять задачи на передовой.

Реанимированный УАЗ учреждение передало челябинскому региональному отделению Народного фронта, представители которого отмечают: машина цвета хаки словно недавно сошла с конвейера.

«Этот УАЗ когда-то «нес службу» в одной из военных частей. Со временем машина изрядно «устала» и уже не могла в полной мере выполнять своих функций. Автомобиль списали. Но сотрудники колледжа решили: техника еще может сослужить отличную службу – стать практическим материалом для обучения студентов. И незаменимым помощником для бойцов на передовой», - рассказывают в Народном фронте.

На собственные средства преподаватели выкупили старенький УАЗ. Работа в колледже закипела.

Несколько месяцев коллектив учебного заведения ремонтировал машину: закупали запчасти, меняли, восстанавливали. И вот итог – УАЗ стал, как новенький.

«В ближайшее время, в составе автопоезда, отправим его на передовую. Уверены, машина отлично справится с боевыми задачами», - отмечают в Народном фронте.