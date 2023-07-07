07.07.2023
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
07.07.2023
Челябинские троллейбусы продолжат следовать по измененным маршрутам
07.07.2023
Россельхознадзор в Челябинской области держит на контроле импорт растениеводческой продукции
07.07.2023
«Ростелеком» наградил лауреатов регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»
07.07.2023
На базе отдыха в Увельском районе утонул мужчина
07.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 8 и 9 июля (18+)
Челябинские троллейбусы продолжат следовать по измененным маршрутам
04.07.2023
В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14
08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
02.06.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023