Челябинские троллейбусы продолжат следовать по измененным маршрутам

Челябинские троллейбусы №10, №16, №17 и №19 продолжат следовать по измененным маршрутам.

Причина – в продолжающихся работах по модернизации контактной сети, в связи с чем закрытие движения троллейбусов продляется на следующих участках: проспект Ленина – от Пушкина до Героев Танкограда; Героев Танкограда – от проспекта Ленина до ЖБИ; улица Бажова - от Героев Танкограда до Первоозерного.

На время проведения работ троллейбусы будут ходить так:

№10: ЧКПЗ - Копейское шоссе - Гагарина - Солнечный берег;

№16: АМЗ - площадь Революции - Пушкина - Свободы - Автовокзал «Центральный»;

№17: Молдавская - площадь Революции - Пушкина - Свободы - Автовокзал «Центральный»;

№19: ЧКПЗ - Копейское шоссе - Гагарина - Новороссийская - Машиностроителей - ЧКПЗ.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», пассажиры могут воспользоваться автобусами №1, №2, №4, №8, №9, №14, №18, №34, №47, №64, №483, №21с, №25с, №55с, №57с либо автобусом №112 нерегулируемого тарифа, на котором будет увеличено число машин, а также трамваями №5, №15, №18 и №22.

Для экономии средств горожанам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной или единый пересадочный билет по транспортной карте.

Об открытии движения будет сообщено дополнительно.