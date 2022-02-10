Челябинские власти будут бороться с последствиями непогоды, посыпая остановки

В Челябинске в связи с ожидающимися в ночь с десятого на 11-е февраля сильным снегопадом и метелью, а также на основании жалоб транспортных предприятий и жителей заездные карманы на остановках обработают противогололедными материалами.

Обработку проведут в ночь с четверга на пятницу с целью ликвидации зимней скользкости, на которую жалуются горожане. Посыпать остановки реагентами будут подрядные организации комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Таким способом власти решили обеспечить безопасность дорожного движения в мегаполисе.