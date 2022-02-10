10.02.2022
Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка
10.02.2022
Прокуратура потребовала у администрации Челябинска легализовать стихийное кладбище в Металлургическом районе
10.02.2022
ВТБ запускает эндаумент-программу для российских вузов
10.02.2022
В Челябинске из внедорожника на парковке украли два миллиона рублей
10.02.2022
В Челябинской области за две недели число подтвержденных случаев омикрона выросло в шесть раз
10.02.2022
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 1139 классов и 36 школ
Челябинские власти будут бороться с последствиями непогоды, посыпая остановки
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022