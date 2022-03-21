Челябинские власти должны предоставить жилье 92-м детям-сиротам

В Челябинске с начала года детям-сиротам было предоставлено пять жилых помещений специализированного жилищного фонда.

На исполнении остается 92 решения, о чем сегодня, 21-го марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, из аварийного жилья в текущем году были переселены 14 семей, документы на переселение еще тридцати челябинских ячеек общества находятся в работе.

«Многодетным семьям было бесплатно предоставлено четыре земельных участка», - доложила Надежда Рыльская.