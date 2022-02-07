Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов

Челябинские власти готовят план мероприятий по восстановлению освещения и текущему ремонту подземных переходов южноуральской столицы для последующей его передачи главе муниципалитета Наталье Котовой на утверждение.

Об этом сегодня, седьмого февраля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Мэр обратила внимание своего зама на состояние «подземелья» напротив Торгового центра – горожане жалуются, что в данном переходе нет освещения и что по нему страшно ходить.

Наталья Котова поручила Ксензову направить туда специалистов МБУ «ЭВИС», за которым закреплен данный объект.

«Ситуация там действительно не очень хорошая. Мы проверим, как обстоят дела с переходом. Сегодня я беседовал по нему с комитетом дорожного хозяйства», - отрапортовал чиновник.

Также Андрей Ксензов доложил, что в настоящее время запланированы текущий ремонт и восстановление освещения в пешеходном переходе рядом с торговым центром «Алмаз».