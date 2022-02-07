07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
07.02.2022
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
06.02.2022
В Башкирии перевернулся автобус с туристами из Челябинска
Челябинские власти начинают системную работу по восстановлению освещения и ремонту подземных переходов
03.02.2022
В Челябинской области разработан новый план перекрытия автомобильных дорог
03.02.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
02.02.2022
Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы
28.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022