29.11.2021
Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега
29.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок
29.11.2021
Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам
29.11.2021
В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
Челябинские власти озвучили основную причину невывоза мусора с контейнерных площадок
18.11.2021
Экоактивисты обнаружили в Копейске десяток несанкционированных свалок
17.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
26.10.2021
Центр коммунального сервиса комментирует ситуацию с тарифом на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области
06.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021