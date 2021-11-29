Челябинские власти озвучили основную причину невывоза мусора с контейнерных площадок

В Челябинске мусор с контейнерных площадок своевременно не вывозится по вине автомобилей, блокирующих подъезд техники к бакам.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 29-го ноября, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он доложил главе южноуральской столицы Наталье Котовой, что по ее поручению провел рабочую встречу с представителями регионального оператора по обращению с ТКО (Центром коммунального сервиса) по данной теме.

«Определено, что одной из основных причин невывоза мусора с контейнерных площадок являются транспортные средства, из-за которых техника не может добраться до контейнеров. Обращаюсь к жителям города с просьбой быть внимательными и не оставлять свои транспортные средства рядом с площадками», - отметил Александр Астахов.

Он отметил также, что городские власти совместно с ЦКС и управляющими компаниями проведут разъяснительную работу с челябинцами.