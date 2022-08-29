Челябинские власти взяли на контроль ситуацию с массовой парковкой авто на газоне у «Мегаполиса»

Управление благоустройства Челябинска взяло на контроль ситуацию с парковкой автомобилей на газоне вблизи культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис» в Центральном районе, отреагировав на опубликованную вечером 28-го августа информацию в соцсети.

Пост о том, что газон рядом с КРК превратился в стоянку для машин, появился в группе «Изнанка Челябинска» в ВКонтакте вместе с красноречивыми снимками.

Вот что написали в данном сообществе: «Парковка на газоне под бдительным присмотром сотрудников МВД (ДПС). Рядом с КРК «Мегаполис» администрация города совместно с сотрудниками МВД организовали парковку на газоне. Там, где был музей песочных скульптур в прошлом году, в этом сделали парковку. Поговорили с сотрудником ДПС на счет парковки на газоне, он сказал, что там не его участок, и что там происходит - не его дело. На наше возмущение что-то буркнул и задал вопрос: «Нечем заняться?». В нашем городе на газонах парковаться запрещено, и точка. Просим администрацию города и сотрудников МВД это правило соблюдать».

Подписчики паблика солидарны с автором и активно возмущаются в сети.

В пресс-службе администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что специалисты управления благоустройства города будут периодически выезжать на место для контроля за ситуацией. Также мэрия предоставила снимки газона, сделанные сегодня, 29-го августа, после сигнала о нарушении закона: в настоящее время газон пуст – машин на нем нет.

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет комментария от ГИБДД Челябинска.