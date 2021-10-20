Челябинские власти заявили о полной готовности дорожной техники к наступлению зимы

Челябинские власти заявили о полной готовности техники дорожных подрядчиков и коммунальных служб к вызовам природы: первый снегопад, по прогнозам синоптиков, случится в конце недели.

На уборку дорог традиционно выведут погрузчики, автогрейдеры, автосамосвалы и бульдозеры. Также будут работать отечественные комбинированные дорожные машины «КамАЗ» и «Урал», главное преимущество которых заключается в автоматизированной системе распределения противогололедного материала.

«Электронная автоматическая система дозирования позволяет задать необходимое количество и ширину обработки, обеспечивая высокую точность и экономичность распределения смеси. Обработка проезжей части будет производится с минимальным расходом технической соли и только на опасных участках: подъемах, спусках, перекрестках», - подчеркнули в администрации Челябинска.

Для уборки тротуаров, остановок общественного транспорта и прилегающих территорий будут использоваться мини-погрузчики и мини-МТЗ. Вся спецтехника оснащена приборами навигационной системы ГЛОНАСС.

Подрядные организации уже заготовили три тысячи 600 тонн чистой технической соли и заключили договоры на поставку еще пяти тысяч 700 тонн.

Кроме того, с целью предотвращения зимней скользкости на дорогах приобретена 641 тонна кальция хлористого технического, который не теряет эффективность при температурах до минус 35-ти градусов.

В этом году в Челябинске пересмотрены и оптимизированы маршруты движения дорожной техники. Прорабатывается вопрос по заключению договоров по дополнительной технике во время пиковых нагрузок – с целью ликвидации форс-мажорных ситуаций.

Сегодня в областном центре продолжает действовать 11 муниципальных контрактов по содержанию объектов улично-дорожной сети.

В мэрии отмечают, что в текущем году подрядчики увеличили парк машин и количество рабочих мест.

Собранный снег будет складироваться на площадке с водонепроницаемым покрытием и будет осуществляться силами МБУ «Геоцентр».

Круглосуточная диспетчерская служба комитета дорожного хозяйства: (89517717325) действует в круглосуточном режиме, что позволяет оперативно отрабатывать все поступающие сигналы и замечания от горожан.