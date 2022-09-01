Челябинских детсадовцев два дня кусали пчелы, на помощь пришли спасатели

В Челябинске спасатели ликвидировали пчелиный улей в детском саду №234, получив сигнал о проблеме накануне Дня знаний, 31-го августа.

О ситуации в садике спасателям сообщили в ЕДДС-112, куда на кусающихся пчел пожаловались воспитатели. Как оказалось, в одной из конструкций на площадке для игр поселились пчелы, за двое суток успевшие покусать нескольких малышей. Тогда сотрудники дошкольного образовательного учреждения решили, что без помощи экстренных служб им не обойтись.

Спасатели Челябинска, прибыв на место, вскрыли дощатый пол и, обнаружив улей, уничтожили его путем распыления специального аэрозоля.

Место, где находился улей, обработали уксусной кислотой, чтобы пчелы не вернулись обратно.

Сотрудники детского сада поблагодарили спасателей за то, что теперь во время прогулок малыши вновь могут спокойно играть на площадке.

Напомним, в конце первой декады августа воспитанников другого челябинского садика - №335 – атаковали осы. За один день агрессивно настроенные насекомые ужалили троих детей – воспитатели призвали на помощь специалистов.

Осиное гнездо спасатели также обнаружили под дощатым полом, уничтожив его при помощи кипятка и аэрозоля для борьбы с насекомыми.