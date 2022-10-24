Челябинских газовиков подняли по тревоге сообщением о «взрыве» газа

Сегодня, 24 октября, в Челябинске прошли совместные учения сотрудников «Челябинскгоргаза» и других оперативных служб.

По легенде учений, в десять утра на пульт диспетчера аварийной службы «Челябинскгоргаза» поступило сообщение о взрыве газа в ПРГ № 32. Сотрудники аварийной бригады оперативно выехали на место ЧП. По инструкции время прибытия пять минут, но челябинские газовщики там были уже через три.

Согласно вводной, произошла загазованность ПРГ с последующим взрывом газовоздушной смеси. Специалисты газовой службы обследовали конструкции помещения установили, что разрушений несущих конструкций не произошло. Была организована охрана и ограждение для предотвращения проникновения посторонних лиц к объекту.

Бригадой АО «Челябинскгоргаз» проводились мероприятия согласно «Плану локализации и ликвидации аварии». Был обнаружен один пострадавший – его оперативно «госпитализировали».

Газовики в это время осуществляли непрерывный контроль за наличием загазованности во всех помещениях, подвалах зданий и подземных сооружениях и коммуникаций. Была обнаружена утечка газа. В считанные минуты аварию удалось локализовать и ликвидировать.

«Такие тренировки проводятся ежегодно. Сложность учений сегодня была в том, что на данной территории находились два газовых колодца, а рядом - жилые дома», - рассказал заместитель главного инженера – начальник Центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.

«В чрезвычайных ситуациях, когда жизни граждан угрожает опасность, от газовиков-спасателей требуется не только безупречное владение профессиональными навыками, но и умение быстро и четко взаимодействовать с другими службами. Только слаженная работа позволяет ликвидировать аварию в кратчайшие сроки. Сегодня проверку на оперативность и слаженность действий все участники учений прошли успешно», - отметил генеральный директор АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.

Тренировочная авария полностью локализована и ликвидирована, угроза жизни и здоровью людей устранена.