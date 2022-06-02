Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дело Александра Уфимцева
Картина маслом
Тефтелев коррупция
Челябинск минирование
Уголовное дело Юревича
Мусор
Глазами краеведа
Педофилы
Клещи
Спецоперация на Украине
Дело Александра Путина
Лесные пожары
Арест Васькова
Экспедиция ЧелГУ
Бюджет
Учения стран ШОС
Жизнь на минималках
ЖКХ
карантин
ЕГЭ
Борьба с наркотиками
Дело Андрея Косилова
Выборы в Госдуму
Детское питание
Война в Сирии
Дело Скрынника
коронав
ЗСО
Банкротство Уралбройлер
Здоровье
Коронавирус
Ситуация на Украине
Дело Виктора Щекотова
С добрым утром, Урал!
Анонсы
Метро в Челябинске
Космос
Дороги
Дело Извекова
Экология
Паводок
Зеленая революция
корона
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Экспедиция ЧелГУ
Арест Юрия Серебренникова
Клещи
Дело Продкорпорации
Ситуация на Украине
Экология
Уголовное дело Юревича
Дело Корецкого
АгроПлюс
Дело Дмитрия Замятина
Дело Извекова
Коррупция в филиале ЧелГУ
Война в Сирии
ЗСО
Автовокзал Челябинск
карантин
Спецоперация на Украине
Переселение поселка Роза
Космос
Дело Александра Макарова
Бюджет
Дело Артура Дамерта
Голодовка в Розе
Протесты медиков
Пригородные поезда
корона
Образование
Лесные пожары
Банкротство Уралбройлер
ЕГЭ
Педофилы
Дороги
Выборы в Госдуму
Борьба с наркотиками
Дело Попова и Щербаковой
Паводок
Дело Александра Уфимцева
Арест Николая Сандакова
Арест Ардабьевского
Наркотики
Глазами краеведа
Картина маслом
Бунт в копейской колонии
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В трех городах Челябинской области в предстоящие три дня, с четвертого по шестое июня, установятс
03.06.2022

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области еще один одиннадцатиклассник был удален с Единого государственного экзамена
ЕГЭ
ЕГЭ
03.06.2022

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска готовят аукционную документация на ремонт трамвайных остановочных комплексов, р
Дороги
Дороги
03.06.2022

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральная трасса М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан будет продлена до Екатеринбурга, Т
Дороги
Дороги
03.06.2022

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районном суде Челябинска намеренно тормозят дело о защите городского леса на Тополино
03.06.2022

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2022

Челябинские колодцы опасны для жизни

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом
школа
Общество
02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете накануне, первого июня, состоялся семинар-практикум «Особенности организации системы мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде».

В рамках работы семинара обсуждались актуальные проблемы в сфере организации профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, в том числе методы мониторинга виртуального пространства и психолого-социальной диагностики современных угроз, развитие новых педагогических технологий и практик как инструмента демпфирования рисков в образовательной среде.

Кроме того, были затронуты вопросы профилактики скулшутинга (вооруженные нападения в учебных заведениях – прим.) и прочих угроз, которым могут подвергаться все участники образовательного процесса.

Кандидат философских наук, историк, религиовед, руководитель Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ Елизавета Щетинина выступила с докладом на тему «Проблемы и риски романтизации агрессивных субкультур в молодежной среде: от романтизации антигероев до подготовки к массовым убийствам. Актуальные маркеры выявления и инструменты профилактической работы».

Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии ЮУрГУ, директор Центра народного единства Сергей Бредихин озвучил доклад на тему «Система оценки угроз и алгоритмы действий педагога в случае скулшутинга».

Директор Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции Андрей Жуков рассказал о работе Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции как инструменте демпфирования рисков в образовательной среде.

Организаторами мероприятия выступили Координационный центр по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции и Центр мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО ЧИРПО.

школа
Новости по тегу: школа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

У Коелгинской школы появился новый автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

В Челябинской области за два года по программам Минстроя построят 16 детсадов и 9 школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.05.2022

У выпускников началась экзаменационная пора
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Контрольно-счетная палата Челябинской области приступает к оценке реализации инициативных проекто
Экономика

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров успоко
Общество
Дороги

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
История «борьбы» с несанкционированными свалками в Нагайбакском районе обрастает новыми подробнос
Общество
Мусор

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия уп
Общество
Дороги

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так,
Общество

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Есть мнение
Дороги

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В трех городах Челябинской области в предстоящие три дня, с четвертого по шестое июня, установятс
03.06.2022

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области еще один одиннадцатиклассник был удален с Единого государственного экзамена
ЕГЭ
ЕГЭ
03.06.2022

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Власти Челябинска готовят аукционную документация на ремонт трамвайных остановочных комплексов, р
Дороги
Дороги
03.06.2022

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральная трасса М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан будет продлена до Екатеринбурга, Т
Дороги
Дороги
03.06.2022

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районном суде Челябинска намеренно тормозят дело о защите городского леса на Тополино
03.06.2022

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.06.2022 00:07

Челябинские колодцы опасны для жизни

03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

03.06.2022 21:59

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

03.06.2022 17:20

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня

03.06.2022 17:15

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.06.2022 15:52

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

03.06.2022 15:45

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

03.06.2022 15:40

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

03.06.2022 15:39

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

03.06.2022 15:37

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

03.06.2022 15:19

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

03.06.2022 14:40

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

03.06.2022 13:47

Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

03.06.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

03.06.2022 12:56

В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

03.06.2022 12:54

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей

03.06.2022 12:48

В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

03.06.2022 12:44

На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

03.06.2022 12:42

«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

03.06.2022 12:40

Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

03.06.2022 12:23

«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

03.06.2022 12:21

В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

03.06.2022 12:07

Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

03.06.2022 12:01

ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку

03.06.2022 11:43

Новое здание для ФНС построят в Челябинске к апрелю 2023 года

03.06.2022 11:23

Реки Таганая украсила царь-трава

03.06.2022 11:11

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей