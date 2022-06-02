Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете накануне, первого июня, состоялся семинар-практикум «Особенности организации системы мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде».

В рамках работы семинара обсуждались актуальные проблемы в сфере организации профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде, в том числе методы мониторинга виртуального пространства и психолого-социальной диагностики современных угроз, развитие новых педагогических технологий и практик как инструмента демпфирования рисков в образовательной среде.

Кроме того, были затронуты вопросы профилактики скулшутинга (вооруженные нападения в учебных заведениях – прим.) и прочих угроз, которым могут подвергаться все участники образовательного процесса.

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Кандидат философских наук, историк, религиовед, руководитель Центра культурно-религиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных программ Елизавета Щетинина выступила с докладом на тему «Проблемы и риски романтизации агрессивных субкультур в молодежной среде: от романтизации антигероев до подготовки к массовым убийствам. Актуальные маркеры выявления и инструменты профилактической работы».

Кандидат философских наук, доцент кафедры социологии ЮУрГУ, директор Центра народного единства Сергей Бредихин озвучил доклад на тему «Система оценки угроз и алгоритмы действий педагога в случае скулшутинга».

Директор Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции Андрей Жуков рассказал о работе Координационного центра по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции как инструменте демпфирования рисков в образовательной среде.

Организаторами мероприятия выступили Координационный центр по повышению эффективности формирования у молодежи активной гражданской позиции и Центр мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО ЧИРПО.