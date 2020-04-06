Челябинских подрядчиков попросили помочь медикам и соцработникам с уборкой территорий

Глава Челябинска Наталья Котова попросила глав районных администраций организовать работу подрядных организаций по уборке территории лечебных и социальных учреждений.

Так уже происходит на ЧМЗ. На состоявшемся сегодня, шестого апреля, аппаратном совещании в челябинскй мэрии Наталья Котова похвалила за этот хороший опыт главу Металлургического района Сергея Кочеткова, который договорился с учреждениями здравоохранения о том, что их территории будут убраны силами подрядчиков, заключивших договоры на проведение субботников с районной администрацией.

Наталья Котова призвала глав всех остальных райнов южноуральской столицы последовать примеру Сергея Кочеткова.

"Это будет реальная помощь, потому что все врачи занимаются своими прямыми обязанностями, задействованы в больницах. Я думаю, это очень хорошая история, всем главам районов можно ее поддержать. Обратите внимание не только на учреждения здравоохранения, но и на учреждения соцзащиты, откуда мы вывели сотрудников старше 65-ти лет. Те, кто остался, реально работают на пределе сил. Число соцработников пополняется только за счет волонтеров, по-другому никак. Поэтому если вы окажете социальным учреждениям помощь в уборке территории, будет здорово", - подчеркнула Наталья Котова.

Она отметила, что если на заключение дополнительных договоров с подрядчиками понадобятся денежные средства, все вопросы нужно обсуждать с ней лично.

"Смотрите свои резервы. Если их не будет хватать, значит будем смотреть, как за счет комитета финансов решить данные проблемы", - сказала Наталья Котова.

Градоначальница предложила одевать работников подрядных организаций в жилеты. По ее мнению, они обязательно должны выходить на субботники в униформе.

"Это станет доказательством того, что мы не выводим на субботники жителей города. Конечно, запретить убирать Челябинск мы никому не можем. Если организация работает, если у нее непрерывный производственный цикл и она выделила несколько человек для уборки своей и прилегающей территории, пожалуйста. Но так, как планировалось раньше, мы население Челябинска задействовать в субботниках не будем", - заметила Наталья Котова.

Она добавила, что численность людей, которые будут работать на субботниках в составе подрядных организаций, и сумму контрактов нужно смотреть и увеличивать как через фонд занятости, так и за счет собственных резервов районных администраций и резервов городской мэрии.