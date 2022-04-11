Челябинских застройщиков предупредили о недопустимости выпускать со строек грязные машины

Глава Челябинска Наталья Котова поручила проследить, разносят ли грязь по улицам машины, выезжающие со стройплощадок. Об этом сегодня, 11 апреля, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. Ранее с жалобами на застройщиков обратились челябинцы.

Заместитель главы города Валерий Смирнов сообщил, что выявить подобные правонарушения достаточно сложно.

«Обращения граждан несут уведомительный характер: «Вот, грязь на дороге». Но какой машиной, оставлена эта грязь, мы можем узнать только в момент совершения правонарушения, то есть зафиксировать номер, установить владельца. Если нет видео- и фото- материалов, подтверждающих занос автомобилем строительной грязи, то применить меры административного воздействия к владельцу данной техники не получится», - пояснил чиновник.

Глава Челябинска Наталья Котова уточнила, что задача городской администрации состояла в том, чтобы перед началом весенним сезона уведомить всех застройщиков о недопустимости таких нарушений, а составлять протоколы чиновники могут не только на основании обращений граждан, но и на основании собственных проверок.

«По идее вы можете сами поставить это на контроль, и Управление по организационно-контрольной работе выехать и посмотреть. Если вы это не сделали, то это нужно сделать», - заявила глава города.

По словам Валерия Смирнова, на минувшей недели сотрудники мэрии провели такие проверки и нарушений не обнаружили.

«Мы сейчас начнём мыть дороги, а если это [занос строительной грязи на дороги] будет выявляться, это не будет здорово. Работа будет насмарку просто-напросто», - предупредила Наталья Котова.