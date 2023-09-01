Челябинский Ангел поздравил школьников и студентов Южного Урала с Днем знаний

Командир 430-го полка Юрий Гагарин – героический челябинец с позывным Ангел – с передовой поздравил школьников и студентов Южного Урала с началом нового учебного года.

Участник СВО от себя и всех военнослужащих, находящихся на Донбассе, пожелал юным жителям региона всего самого-самого хорошего.

«Желаем вам достойно учиться и приобретать знания, чтобы в дальнейшем стать похожими на нас. Нам сейчас нелегко. Мы находимся здесь, на передовой, чтобы обеспечить вашу безопасность», - сказал Юрий Гагарин.