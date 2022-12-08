Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года

Челябинский АНГЕЛ Юрий Гагарин стал обладателем ордена Мужества. Почетную награду участнику специальной военной операции, командиру батальона «Апостол» в Москве вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Орденом Мужества самоотверженный челябинец награжден по указу главы государства Владимира Путина – за проявленное мужество в ходе гуманитарной миссии по оказанию помощи мирным жителям Донбасса.

Заслуженная награда нашла своего героя седьмого декабря, в последний день международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Кроме того, Юрий Гагарин стал «Человеком года». Статуэтку победителю в специальной номинации международной премии «Мы вместе» также вручил Сергей Кириенко – перед тем как приколоть орден к форме челябинского АНГЕЛа.

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В Мариуполе Юрий Гагарин - легенда. Возглавляемый им отряд специализируется на эвакуации детей. Для ребятишек, которых он спас сотни, комбат – настоящий АНГЕЛ. Спасителем и защитником он является и для взрослых жителей Донбасса – человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту. Полина Ивановна и ее дочь Наталья специально приехали на церемонию награждения, чтобы порадоваться за Юрия Гагарина, который помог им воссоединиться.

В Мариуполе, когда там велись боевые действия, Наталья потеряла связь с мамой. Она обратилась к комбату «Апостола» за помощью, и он помог. Невзирая на трудности, нашел Полину Ивановну и доставил в безопасное место. И таких ангельских поступков на счету челябинского Гагарина – великое множество. И помогает людям АНГЕЛ не ради наград и славы, а по велению души, по зову сердца – Юрий Леонидович скромный и благородный человек. Уже через несколько дней он вернется в зону СВО, к своим ребятам, каждый из которых - под надежным крылом строгого, но справедливого комбата.

Держа в руке статуэтку «Человека года», Юрий Гагарин сказал: «Спасибо всем. Но, прежде всего, я хотел бы поблагодарить команду, с которой я работаю и буду продолжать работать. Через четыре дня опять уеду туда (на передовую – прим.) в составе армии РФ. Слова благодарности, прежде всего, нужно сказать тем бойцам, которые продолжают делать там свое дело. Мы там будем до конца, пока не закончится СВО. Общероссийский Народный фронт, который там сегодня реализует масштабный проект, очень нам помогает и объединяет. Мы вместе, мы – Россия».