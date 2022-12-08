08.12.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска задержан пассажир с сюрикеном
08.12.2022
За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 118, умерло двое
08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
Награды комбату Юрию Гагарину вручил Сергей Кириенко
08.12.2022
Каждый второй челябинец не ощутил на себе западных санкций
08.12.2022
Челябинские представители «Единой России» высоко оценили производство амуниции для бойцов СВО
07.12.2022
Состоялись как граждане: «Единая Россия» поблагодарила активистов МГЕР и «Волонтёрской Роты»
06.12.2022
Власти Челябинска утвердили место установки памятника погибшим в СВО
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022