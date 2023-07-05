05.07.2023
Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»
05.07.2023
Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей
05.07.2023
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
05.07.2023
В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
05.07.2023
В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
05.07.2023
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
30.05.2023
Челябинский цинковый завод запускает профориентационную программу
23.05.2023
Сотрудники Челябинского цинкового завода отвезли в приют для животных более 300 килограммов корма
17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023