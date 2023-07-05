Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта

АО «Челябинский цинковый завод» реализует масштабный экологический проект – внедряет дополнительную очистку отходящих газов после печей Вельц-цеха.

Основная задача новой системы – снижение воздействия на атмосферный воздух, отмечают на предприятии.

В настоящее время газы после печей Вельц-цеха подвергаются только очистке от пыли в рукавных фильтрах, реконструкция же предполагает строительство очистки от газовых составляющих. За счет реализации мероприятий планируется достичь снижения выбросов загрязняющих веществ более чем на 34 процента от уровня фактического выброса 2022 года.

Системы предполагают мокрый способ очистки, при этом отходящие газы в специальном абсорбере орошаются реагентом – суспензией известняка. Степень очистки таким способом достигает 98 процентов. В результате реакции образуется гипс, который в дальнейшем может быть использован в производстве строительных материалов.

«Это приоритетный проект для Челябинского цинкового завода, – отмечает технический директор ЧЦЗ Федор Головко. – С нуля введут в эксплуатацию несколько зданий, заменят и реконструируют несколько масштабных единиц оборудования».

Данные мероприятия включены в Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Челябинске.

На сегодняшний день по газоочистке прокалочных печей получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию, уже начаты подготовительные работы к строительству объекта. Строительно-монтажные работы будут завершены к сентябрю 2024 года. По вельц-печам разрабатывается проектная документация. К концу 2026 года газоочисткой планируется оснастить все печи вельц-цеха.

СПРАВКА

Ответственное отношение к окружающей среде – одна из важных составляющих политики Челябинского цинкового завода. В общем объеме вредных выбросов Челябинска на долю завода приходится не более 1,2 процента. Несмотря на это, предприятие активно работает над снижением выбросов.